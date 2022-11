VIDEO Șeful NATO e precaut după retragerea rușilor din Herson: 'Să nu subestimăm Rusia! Lunile următoare vor fi dificile!'

Ucraina trebuie să decidă ce condiții sunt acceptabile pentru negocierile menite a pune capăt războiului declanşat de Rusia, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, avertizând totodată că puterea Moscovei nu trebuie subestimată, în pofida recentelor succese ucrainene pe câmpul de luptă, relatează Rador.

Luni, mai devreme, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat orașul Herson, proaspăt recucerit, din sud. Pierderea controlului asupra acelui oraş a marcat al treilea eșec major al președintelui rus Vladimir Putin de la începutul războiului, în luna februarie.

"Nu ar trebui să facem greșeala de a subestima Rusia. Forțele armate rusești păstrează capacități semnificative, precum și un număr mare de trupe", a spus Stoltenberg în timpul unei conferințe de presă comune cu oficiali guvernamentali olandezi, la Haga.

"Lunile următoare vor fi dificile. Scopul lui Putin este să lase Ucraina rece și întunecată în această iarnă. Așa că trebuie să continuăm", a spus el.

Reluând comentariile se la sfârşitul săptămanii ale secretarului de stat american Antony Blinken, Jens Stoltenberg a spus că depinde de Ucraina să decidă când și cum vrea să negocieze cu Rusia pentru a pune capăt războiului. "Ei plătesc acum cel mai mare preț în ceea ce privește pierderea de vieți și pagubele aduse țării. Așa că este drept ca Ucraina să decidă ce fel de condiții sunt acceptabile pentru ea", a spus el.

"Ceea ce se întâmplă la masa negocierilor este legat în mod fundamental de situația de pe câmpul de luptă", a spus Stoltenberg. "Deci, ceea ce ar trebui să facem este să sprijinim Ucraina și să îi întărim poziţia, astfel încât la un moment dat să poată exista negocieri în care Ucraina să prevaleze ca națiune suverană independentă în Europa", a adăugat el.

