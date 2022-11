Șeful Pentagonului îl contrazice categoric pe Volodimir Zelenski: 'Nu vedem date care să contrazică estimările preliminare ale președintelui polonez!'

Statele Unite nu văd niciun motiv să se îndoiască de concluziile Poloniei potrivit cărora o rachetă ucraineană ar fi căzut cel mai probabil pe teritoriul său, a declarat șeful Pentagonului, Lloyd Austin, într-o conferință de presă.

"Încă colectăm informații, dar nu vedem date care să contrazică estimările preliminare ale președintelui Duda potrivit cărora explozia a fost cel mai probabil rezultatul funcționării sistemului ucrainean de apărare aeriană și că racheta ucraineană, din păcate, a căzut în Polonia", a spus el. Austin a cerut să se abțină de la speculații pe această temă până la finalizarea anchetei incidentului.

Cu o seară înainte, radioul polonez a relatat că o rachetă a lovit un uscător de cereale în satul Przewodów din județul Lublin, la granița cu Ucraina.

Ministerul rus al Apărării a declarat că armata rusă nu a lovit ținte din apropierea frontierei ucraineano-poloneze.

Poziția lui Volodimir Zelenski

Zelenski a spus că nu are niciun motiv să nu creadă rapoartele comandanţilor săi militari, care susţin contrariul: "Nu am nicio îndoială că nu a fost vorba de o rachetă a noastră. Nu are sens pentru mine să nu am încredere în militarii ucraineni. Am fost la război cu ei. Am opinia mea: conform rapoartelor noastre militare, cred că a fost vorba de o rachetă rusească", a spus președintele ucrainean, potrivit Rador.