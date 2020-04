Şeful ANAD regretă că persoana infectată nu a anunţat unitatea în timp util

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD), Cristian Balaj, a declarat, joi, pentru Agerpres, că regretă faptul că directoarea Laboratorului Antidoping, Cristina Stan, nu a anunţat din timp că un angajat confirmat cu COVID-19 avea simptome specifice din data de 15 aprilie, pentru a lua măsuri de prevenţie şi izolare pentru salariaţii ANAD.

Angajatul Laboratorului Antidoping confirmat pozitiv cu COVID-19 a intrat în contact atât cu ceilalţi salariaţi ai instituţiei, cât şi cu o parte dintre cei ai ANAD în ultima zi lucrătoare, joi, 15 aprilie. Cele două instituţii funcţionează în acelaşi sediu, dar sunt entităţi separate.

"Am fost informat astăzi la ora 12:00, telefonic, şi ulterior cu un mail, de către directoarea de la laborator că au un caz pozitiv în cadrul instituţiei. Acea persoană în data de 15 aprilie a fost în clădirea laboratorului şi a agenţiei şi a fost prezentă la secretariatul ANAD pentru a aduce documente. Chiar dacă o informare a venit doar astăzi de la laborator, noi am aflat de ieri că persoana respectivă a cerut concediu medical din data de 15, întrucât nu se simţea bine. Mai mult, în weekend a avut zile la rând stare febrilă care s-a agravat şi într-un final a fost dusă cu salvarea la spital ieri, 22 aprilie, fiind internată. Simptomele pe care ea le-a prezentat cu data de 15, şi despre care noi am aflat doar ieri din surse neoficiale, au determinat, având în vedere că lucrăm în aceeaşi clădire şi avem spaţii comune cu cei de la laborator, să cer colegilor mei să luăm anumite măsuri de protecţie şi izolare. Am decis să ne folosim de munca la domiciliu înainte să fim informaţi oficial că rezultatul este pozitiv. Prin măsurile de protecţie pe care le-am luat, măşti, dezinfectanţi, mănuşi, avem speranţe că nimeni nu a fost infectat, dar regret că directorul de laborator nu ne-a informat cu privire la simptomele angajatului pe parcursul acestor zile, pentru a lua anumite măsuri de prevenţie în vederea protejării personalului şi a membrilor familiilor lor", a declarat Balaj pentru AGERPRES.

Preşedintele ANAD speră să nu mai apară şi alte cazuri de infectare cu COVID-19 printre angajaţii laboratorului şi cei ai agenţiei: "Important este să nu mai apară alte cazuri în laborator şi persoana respectivă să se însănătoşească cât mai repede. Vom cere sprijinul Direcţiei Sănătate Publică pentru a relua activitatea la sediul ANAD cât mai curând".

Laboratorul Antidoping din Bucureşti are 23 de angajaţi, iar ANAD 59 de angajaţi.

Angajatul Laboratorului Antidoping confirmat cu COVID-19 şi internat la Spitalul Matei Balş, a fost contactat telefonic de AGEPRES, dar nu a dorit să facă declaraţii referitoare la apariţia simptomelor bolii şi dacă a informat conducerea instituţiei cu privire la acest aspect.

O angajată a Laboratorului Antidoping Bucureşti, care a fost la serviciu până în data de 15 aprilie, a fost confirmată pozitiv cu COVID-19, a declarat, joi, pentru AGERPRES, directorul instituţiei, Cristina Stan.

Femeia a fost prezentă la sediul laboratorului până joi, 15 aprilie, deşi este angajată la "recepţie probe", serviciu suspendat în urma declanşării pandemiei de COVID-19, întrucât nu se mai prelevează şi analizează teste antidoping.

"A fost confirmată astăzi, da, şi am informat Direcţia de Sănătate a Municipiului Bucureşti, să vedem ce procedură vom urma. Deocamdată investigăm şi noi, astăzi am fost anunţată. Nu vă pot da informaţii, nu ştiu dacă este în regulă să vă dau astfel de informaţii. Este un caz la noi în laborator, dar nu aş vrea să vă dau mai multe informaţii decât trebuie. Care oameni sunt îngrijoraţi? Cred că îmi dau seama despre cine este vorba. Nu ştiu cum a ajuns informaţia la dumneavoastră. Noi ne facem griji pentru colega noastră. Pentru toţi. Acum ne interesăm cu cine a intrat în contact", a declarat Cristina Stan pentru AGERPRES.

Întrebată dacă se impunea prezenţa la sediul laboratorului având în vedere că nu se mai efectuau probe antidoping în perioada pandemiei, Stan a afirmat: "Da, lucra la recepţie probe. Din moment ce se afla la serviciu, da. Bineînţeles că se impunea. Noi nu mai făceam probe, dar laboratorul are şi altă activitate, mai sunt analize de finalizat, validări de metode, chiar s-a lucrat. Laboratorul nu funcţiona în regim normal în această perioadă, pentru că noi nu mai analizăm probe, dar personalul laboratorului venea la serviciu prin rotaţie, prin decalare de program. Am luat toate măsurile necesare, cu purtarea echipamentului de protecţie. Noi considerăm că am luat toate măsurile necesare. Ne facem griji pentru toată lumea. S-a lucrat şi de acasă, bineînţeles. Dar veneau la serviciu şi prin rotaţie. Nu am putut închide activitatea laboratorului, au mai fost analize de finalizat de când a fost declanşată această stare de urgenţă. Nu a venit la serviciu cu simptome. Ea ultima zi când a venit la serviciu a fost data de 15 aprilie. Apoi a stat acasă cu Sărbătorile Pascale şi a fost în concediu de odihnă".

Femeia este internată în acest moment la Spitalul Victor Babeş cu stări specifice coronavirusului.

Directoarea Cristina Stan a afirmat că i-a anunţat miercuri pe ceilalţi angajaţi ai laboratorului să nu mai vină la serviciu: "Angajaţii nu mai vin la serviciu de ieri, de când am aflat că o persoană din cadrul laboratorului are febră şi că va fi dusă la spital, i-am rugat să nu mai vină la serviciu".