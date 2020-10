Şeful ISJ Brăila: Am propus în CJSU ca pe o perioadă de două săptămâni să se închidă toate şcolile din municipiu

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila, Viorel Botea, a propus în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) ca, pe o perioadă de două săptămâni, să se închidă toate şcolile din municipiul Brăila, unde rata de infectare cu noul coronavirus depăşeşte 1,5 la mia de locuitori, potrivit Agerpres.

"Am propus în CJSU ca pe o perioadă de două săptămâni să se închidă toate şcolile din municipiu, din cauza creşterii numărului de cazuri de îmbolnăviri înregistrate la nivelul municipiului. În ultimele zile, am observat o creştere a numărului de cazuri de infectare în şcoli. Situaţia este serioasă şi eu am tratat-o până acum cu maximă severitate. Din punctul meu de vedere, ar fi fost oportună închiderea şcolilor în municipiu pentru două săptămâni, nu este o perioadă de teze, activităţile se pot desfăşura online. Dacă situaţia de agravează în şcoli, voi cere Instituţiei Prefectului închiderea şcolilor din municipiu. Eu discut acest subiect din punct de vedere strict educaţional, nu politic sau de alt gen", a declarat Botea.

Propunerea privind închiderea şcolilor din municipiul Brăila pentru o perioadă de două săptămâni şi transferarea activităţilor în mediul online nu a trecut de votul membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

CJSU a aprobat pe 13 octombrie suspendarea cursurilor în cinci clase din două şcoli generale din municipiu şi un liceu din oraşul Ianca, în urma apariţiei mai multor cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit unui comunicat de presă remis de Instituţia Prefectului.

CJSU a aprobat suspendarea, pe o perioadă de 14 zile, a cursurilor şcolare organizate în modalitatea "faţă în faţă" pentru clasa a III-a B din Şcoala "Mihu Dragomir" Brăila, pentru clasa a III-a A din Şcoala "Alexandru Ioan Cuza" Brăila şi pentru clasele a X-a B, a XII-a B şi a V-a B din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Angelescu" Ianca.

Primarul Brăilei, Marian Dragomir, precizează, într-un mesaj transmis pe pagina sa de Facebook, că s-a opus şi a reuşit ca şcolile din Brăila să nu fie închise în această perioadă.

"Momentan nu se închid şcolile, deşi doamna prefect a susţinut acest lucru. M-am opus şi am reuşit, împreună cu membrii CJSU, să nu se aprobe închiderea şcolilor. Apreciez sincer eforturile tuturor cadrelor didactice. Am copii şi observ eforturile lor. Trebuie să recunoaştem că şcoala online nu este şcoala pe care o dorim pentru copiii noştri. Cum poate învăţa să scrie elevul din clasa pregătitoare sau întâi să scrie? Şi ce să mai spun de ştiinţele exacte? Cum poate să se pregătească elevul clasa a XII-a pentru examenul vieţii lui - admiterea la facultate? Toate aceste măsuri luate rapid, fără o consultare a populaţiei, fără un studiu real, nu vor avea impactul aşteptat", a scris Dragomir pe Facebook.