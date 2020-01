Şeful Parchetului Curţii de Apel Braşov, candidat la PÎCCJ, critică procurorii: 'Rata de trimiteri în judecată este deosebit de scăzută' (VIDEO)

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, Sorin Vasilache, candidat la şefia Parchetului General, susţine că unul dintre aspectele care ar trebui îmbunătăţite este creşterea ratei de trimiteri în judecată, deoarece în prezent, în opinia sa, aceasta este "deosebit de scăzută".

"Apreciez că randamentul unei unităţi de Parchet (...), concretizat în calitatea şi volumul de activitate, este îndeobşte legat de randamentul procurorilor, dar şi al celorlalte categorii de personal, însă şi de modalitatea în care unitatea de Parchet este organizată şi condusă. Obiectivul proiectului pe care l-am întocmit este de a lua cele mai bune măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii Ministerului Public, prin folosirea adecvată a resurselor materiale şi umane, în vederea obţinerii de rezultate optime (...) prin creşterea numărului de dosare soluţionate (...), în principal creşterea numărului de trimiteri în judecată. Rata de trimiteri în judecată este, din punctul meu de vedere, deosebit de scăzută", a spus Vasilache marţi, în cadrul interviului susţinut la Ministerul Justiţiei, potrivit Agerpres.

El consideră că este nevoie şi de o îmbunătăţire a calităţii actelor de urmărire penală efectuate de procurori.



"Am în vedere obţinerea de hotărâri judecătoreşti legale şi temeinice, care sunt legate de această bună calitate a actelor de urmărire penală. De asemenea, trebuie să acordăm un respect sporit drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, inclusiv sub aspectul soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil", a adăugat Sorin Vasilache.



El a prezentat şi o serie de principii după care intenţionează să se ghideze dacă va ocupa funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



"În cadrul Ministerului Public, managementul se circumscrie dispoziţiilor Legilor 303 şi 304 din 2004, dar şi regulamentului de ordine interioară al Parchetelor. Se cunoaşte că în teorie şi practică s-a cristalizat ideea potrivit căreia managementul are o triplă semnificaţie - de activitate practică sau proces, de centru de decizie (...) şi de disciplină ştiinţifică. Procesul de management îndeplineşte cinci funcţii: prevedere, organizare, coordonare, antrenare şi control-reglare. Toate aceste funcţii trebuie avute în vedere, prin raportare la atribuţiile procurorului general", a explicat Vasilache.



Ultimii patru dintre cei opt candidaţi care au îndeplinit condiţiile de participare la selecţia pentru numirea procurorului-şef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie susţin, miercuri, interviurile la Ministerul Justiţiei. Este vorba despre Pompiliu-Marian Drilea-Marga, Daniel Horodniceanu, Sorin Săndel Vasilache şi Răzvan Horaţiu Radu.



Primii patru candidaţi, respectiv Ionel Corbu, Florin-Daniel Căşuneanu, Gabriela Scutea şi Laura Oprean, s-au prezentat marţi în faţa comisiei conduse de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.