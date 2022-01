Şeful Pfizer spune că un vaccin anual ar fi de preferat dozelor booster. El a primit ameninţări din partea activiştilor antivaccinare

Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a declarat într-un interviu pentru o televiziune din Israel că lumea va reveni la o viaţă aproape normală în câteva luni şi că este preferabil în lupta cu covid-19 un vaccin care să se administreze anual.

“O dată pe an este mai uşor de convins oamenii să o facă. Este soluţia ideală din punct de vedere al sănătăţii publice. Cercetăm pentru a vedea dacă putem crea un vaccin eficient şi împotriva Omicronului şi care acoperă şi celelalte variante. Şi aceasta ar putea fi o soluţie, dacă nu apare ceva total diferit”, a spus Bourla, potrivit The Times of Israel.

El a precizat că virusul cu care luptă acum planeta nu va fi eradicat. “Virusul va rămâne cu noi ani de zile”, a afirmat Bourla. “Ar trebui să putem reveni la o viaţă normală în câteva luni”, a adăugat şeful Pfizer.

Totuşi, Bourla a subliniat că vor continua să existe “anomalii, cum este Omicron”, “care vor putea să fie controlate”.

Pfizer lucrează la un vaccin împotriva variantei Omicron, dar vor exista şi alte variante, a afirmat Albert Bourla. “Virusul are tendinţa de a crea noi variante şi de a scăpa de imunitatea dată de vaccinuri sau cea naturală”.

Spre deosebire de alte variante, doar Omicron a putut trece peste protecţia conferină de vaccinare, însă imunizarea rămâne eficientă pentru prevenirea spitalizării în cazul infectării.

Bourla a mai declarat că este în mod regulat ţinţa activiştilor antivaccinare care postează online informaţii false despre el şi îi trimit scrisori de ameninţare. El a explicat că antivacciniştii au afirmat în mod fals că soţia sa a murit pentru că el a forţat-o să se vaccineze. După apariţia acestei informaţii false, Bourla şi-a sunat urgent copiii şi i-a sunat pe părinţii soţiei sale pentru a-i linişti şi a le spune că nu este adevărat ce a apărut.

“Însă cel mai important este că oamenii cred în aceste lucruri, oamenii care mor – cei mai mulţi nu sunt vaccinaţi. Au murit milioane de oameni din cauza lor, a unui număr mic de ‘criminali’”, a adăugat şeful Pfizer.