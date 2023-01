Şeful Statului Major al Apărării va participa la prima sesiune din acest an a Comitetului Militar NATO

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, va participa la prima sesiune din acest an a Comitetului Militar NATO (NATO MC), în formatul şefilor Apărării (MCCS), care va avea loc miercuri şi joi, la Bruxelles.

Potrivit unui comunicat al MApN, transmis marţi AGERPRES, reuniunea va fi condusă de amiralul Rob Bauer, preşedintele NATO MC.

În timpul sesiunilor de lucru, celor 32 de şefi ai Spărării li se vor alătura comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem Aliat pentru Transformare (SACT), generalul Philippe Lavigne, şi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, precizează sursa citată.

Agenda discuţiilor va acoperi aspectele de importanţă strategică la nivelul Alianţei, la momentul actual. Printre temele abordate se numără războiul din Ucraina, provocările de securitate, accelerarea implementării unor documente doctrinare, precum "Conceptul fundamental al NATO de ducere a războiului" (NATO Warfighting Capstone Concept) şi "Conceptul de Descurajare şi Apărare a zonei Euro-Atlantice" (Concept for the Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area), respectiv dezvoltarea de capabilităţi.

Comitetul Militar NATO, cea mai înaltă autoritate militară în cadrul organizaţiei, are rolul de a furniza recomandări Consiliului Nord-Atlantic privind modalităţile în care Alianţa poate răspunde la provocările globale de securitate. De regulă, pe durata unui an, reuniunile la nivelul şefilor Apărării se desfăşoară de două ori la sediul NATO din Bruxelles şi o dată într-o ţară membră a Alianţei.