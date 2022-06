Selecţionerul Angliei îşi asumă responsabilitatea pentru eşecul în faţa Ungariei (0-4)

Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, şi-a asuma responsabilitatea pentru eşecul usturător suferit de elevii săi în faţa echipei Ungariei (scor 0-4), marţi la Wolverhampton, în eşalonul de elită al Ligii Naţiunilor la fotbal, potrivit Agerpres.

"Am ales să aliniem o echipă mai tânără, pentru a aduce energie suplimentară, dar când jocul a început să se întoarcă împotriva noastră, acest lucru s-a văzut. În final, eu sunt responsabil. La pauză am crezut că putem câştiga acest meci, făcând o schimbare care să ofere mai mult impuls ofensiv. Dar ne-am descoperit şi mai mult, iar în finalul meciului am atacat cu atât de mulţi jucători încât erau bulevarde în apărare", a declarat Southgate."Am încercat să găsesc un echilibru între a vedea jucători noi şi a utiliza jucătorii pe care nu i-am putut solicita tot timpul, jucători mai experimentaţi şi mai buni. Dar până la urmă echipele pe care le-am aliniat nu au fost suficient de puternice pentru a obţine rezultate. Înţeleg fluierăturile de pe stadion, însă acest grup de jucători a fost extraordinar reprezentând ţara şi este important ca oamenii să rămână alături de ei pentru că vor fi foarte puternici în viitor", a adăugat selecţionerul englez. Naţionala Ungariei, antrenată de italianul Marco Rossi, a învins Anglia prin golurile marcate de Roland Sallai (16, 70), Zsolt Nagy (80) şi Daniel Gazdag (89 ). Maghiarii au obţinut astfel a doua victorie consecutivă în faţa elevilor lui Soutghate, după ce au câştigat şi meciul tur, de la Budapesta (1-0).