Selecţionerul Argentinei, după calificarea în sferturi: 'Nu meritam să suferim aşa de mult'

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Argentinei, Lionel Scaloni, a declarat, sâmbătă seara, după calificarea echipei în sferturile de finală ale CM 2022 din Qatar în urma victoriei, în optimi, cu 2-1 în faţa Australiei, că echipa sa nu merita "să sufere atât de mult", scrie AFP.

"Suntem mulţumiţi. A fost un meci foarte greu, australienii au pus multă presiune în prima repriză, dar golul lui Messi a deblocat meciul. În repriza secundă, ne-am îmbunătăţit jocul şi am corectat câteva lucruri, dar nu cred că echipa a meritat să sufere aşa cum a suferit, ar fi meritat să obţină o victorie la un scor mai mare. Dar a fost un meci tipic de Cupă Mondială. Ne-am confruntat cu un adversar foarte dur, iar fanii trebuie să înţeleagă că la Cupa Mondială dificultatea este maximă. Am stat bine şi fizic. Am avut mai puţin de 72 de ore de la meciul cu Polonia în care nu am odihnit niciun jucător. Acum vom avea un adversar şi mai dificil şi sperăm să evoluăm bine. Înfruntarea cu Olanda lui Louis van Gaal este şi una a orgoliilor. Jucam la La Coruna când el a antrenat Barca. El este un antrenor top, ştim tot ce a făcut pentru fotbal. Acestea sunt plăcerile pe care ţi le oferă fotbalul. Olanda este o echipă care are idei foarte clare de joc, care are puncte tari dar şi puncte slabe, de care vom încerca să profităm. Va fi un meci foarte bun între două mari naţionale. Din păcate, una va trebui să plece acasă. Noi sperăm ca până atunci să putem să-l recuperăm pe Di Maria", a spus Scaloni, potrivit Agerpres.

Selecţionata Argentinei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Australiei cu scorul de 2-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan.

Selecţionata Albiceleste a câştigat meritat, prin golurile marcate de Lionel Messi (35) şi Julian Alvarez (57), dar Australia a luptat până la final, după ce a redus din diferenţă prin autogolul lui Enzo Fernandez (77).

Argentina a jucat de nouă ori în optimile de finală ale Cupei Mondiale de la introducerea formatului actual şi nu a pierdut decât de două ori, în 1994, în faţa României, şi în urmă cu patru ani, în faţa Franţei, care apoi a câştigat trofeul.

Messi a marcat sâmbătă primul său gol în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale şi al nouălea în cinci turnee finale ale competiţiei.

În sferturile de finală, Argentina va întâlni Olanda, pe 9 decembrie (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00).