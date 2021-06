Selecționerul Austriei după victoria cu Ucraina: Din păcate la Londra, nu cred că vor putea veni fani austrieci din cauza restricțiilor

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Austriei, Franco Foda, a declarat, luni seara, într-o conferinţă de presă online desfăşurată la Arena Naţională din Bucureşti după victoria cu Ucraina (scor 1-0) din Grupa C a EURO 2020, că formaţia sa a făcut istorie, reuşind să se califice în premieră în optimile unui Campionat European, dar acum îşi doreşte să atingă sferturile de finală, conform agerpres.

"Emoţiile pe care le avem sunt incredibile. Nici nu ne-am gândit la posibilitatea unui egal, care poate ar fi fost suficient. Ne-am dorit de la bun început să câştigăm. Am vrut să scriem istorie şi am reuşit, ăsta a fost obiectivul nostru de la început. Sunt mândru de echipa mea, din primul minut s-a simţit că vrea să câştige. Singura problemă a fost că ar fi trebuit să înscriem 2 sau 3 goluri în prima repriză. Nu contează, însă, sunt mândru de toţi, au dat totul pentru această victorie. Din păcate, în optimi la Londra nu cred că vor putea veni fani austrieci (n.r. - din cauza restricţiilor de călătorie) şi e foarte păcat. Ar fi frumos să vină totuşi lângă noi. Am ajuns unde am vrut, am făcut istorie. Dar acum vrem mai mult şi ne dorim să ne calificăm în sferturile de finală", a explicat selecţionerul.

"Ne bucurăm mult că întâlnim Italia. Am şi avut oameni trimişi la două din meciurile lor pentru că ştiam că e posibil să îi întâlnim în optimi. La prima vedere pare că nu avem multe şanse cu Italia deoarece nu a pierdut de foarte mult timp. Dar câteodată se mai întâmplă şi invers. Iar dacă noi jucăm ca azi, atunci la Londra avem şansa să câştigăm. Am văzut deja la televizor meciurile Italiei, ştiu cum joacă şi pot spune că am deja un plan. Ei nu au pierdut de mult timp, dar o dată şi o dată va veni ziua când poate nu reuşesc totul la superlativ. Iar noi putem să profităm, pentru că într-un meci de fotbal totul e posibil. S-a întâmplat de multe ori la turneele finale să apară surprize", a adăugat Foda.Jucătorul austriac Florian Grillitsch a declarat la rândul său în conferinţa de presă că selecţionata echipa sa a meritat să se califice în optimile de finală."Am intrat bine în joc, am controlat meciul, am avut ocazii multe. Singura problemă e că nu am reuşit să facem 2 sau 3-0 la pauză. Pentru că ne-ar fi fost mai uşor în repriza a doua. Dar în general am jucat destul de bine, la sfârşit ne-am apărat bine şi consider că merităm să ne calificăm în optimi. Astăzi e o zi istorică pentru toată Austria, această calificare în premieră în optimi. Suntem foarte bucuroşi şi mândri de ce am reuşit", a precizat Grillitsch.Selecţionata de fotbal a Austriei s-a calificat în optimile de finală ale EURO 2020 după ce a învins formaţia Ucrainei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Naţională, în al treilea meci din Grupa C organizat la Bucureşti. Austria va juca în optimile de finală cu câştigătoarea Grupei A, Italia, pe 26 iunie, la Londra.În primele două partide organizate în Capitală s-au înregistrat următoarele rezultate: Austria - Macedonia de Nord 3-1 (13 iunie) şi Ucraina - Macedonia de Nord 2-1 (17 iunie).Ultimul meci din cadrul Campionatului European găzduit de Arena Naţională este cel din optimile de finală care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).