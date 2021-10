Selecţionerul Belgiei, Roberto Martinez: Este o mare dezamăgire pentru noi, am fost prea emotivi

Selecţionerul Belgiei, Roberto Martinez, nu şi-a ascuns dezamăgirea după eşecul suferit în faţa campioanei mondiale Franţa (scor 2-3), joi seara la Torino, în semifinalele Ligii Naţiunilor la fotbal, la capătul unui meci în care belgienii au condus cu 2-0 la pauză.

"Este o mare dezamăgire pentru noi. Am fi putut evita unele probleme, ar fi trebuie să revenim în repriza secundă, aşa cum am jucat în prima parte a meciului. Cred că s-a văzut însă calitatea echipei. Dar în repriza secundă am fost prea emotivi, ne-am gândit prea repede la finală, în loc să ne concentrăm asupra acţiunilor", a declarat Martinez.

"Jucătorii noştri erau disperaţi să câştige acest joc. Parametrul emoţional era prea mare. Am simţit, cred o responsabilitate faţă de suporterii noştri. Trebuie să aplaudăm însă performanţa, dorinţa. Astăzi ne este greu, dar peste douăsprezece luni (la Cupa Mondială din Qatar - n.red) va fi momentul să arătăm că suntem rezistenţi, că putem creşte, să trecem peste această experienţă crudă. Duminică vom avea un alt meci care le va oferi jucătorilor ocazia să-şi demonstreze valoarea", a adăugat antrenorul spaniol.





Belgia, liderul clasamentului FIFA în ultimii trei ani, a condus cu 2-0, prin golurile marcate în finalul primei reprize de Yannick Carrasco (37) şi Romelu Lukaku (40), însă Franţa a revenit în partea secundă a jocului şi a punctat de trei ori, prin Karim Benzema (62), Kylian Mbappe (69 - penalty) şi Theo Hernadez (90).



Franţa se va lupta pentru trofeul Ligii Naţiunilor cu reprezentativa Spaniei, duminică seara la Milano, în timp ce Belgia va disputa meciul pentru locul al treilea împotriva selecţionatei Italiei, în aceeaşi zi, la Torino.