Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a Muntenegrului: 'Neagu a jucat la un nivel greu de atins de alte handbaliste din lume'

Per Johansson, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a Muntenegrului, a declarat, miercuri, după victoria înregistrată în fața României, scor 27-26, că le-a fost foarte dificil jucătoarelor sale să îi țină piept Cristinei Neagu, desemnată cea mai bună jucătoare a lumii, potrivit Mediafax.

”Ne-au pus sub o presiune enormă. Portarii lor au fost în formă. Neagu a jucat la un nivel greu de atins de alte handbaliste din lume. A trebuit să facem acest marcaj strâns la Cristina. Chiar și așa, România a avut patru goluri în față, dar am reușit să întoarcem cu 10-12 minute înainte de final”, a declarat, conform Digi Sport, selecționerul suedez, Per Johansson.

Per Johansson a devenit, în luna martie a anului 2017, antrenorul echipei CSM București, unde a rămas până la sfârșitul sezonului.