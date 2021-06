Selecţionerul Italiei, Roberto Mancini, s-a declarat 'încântat' de prestaţia elevilor săi în faţa Turciei

Selecţionerul Italiei, Roberto Mancini, s-a declarat "încântat" de prestaţia elevilor săi, care s-au impus cu scorul de 3-0 în faţa reprezentativei Turciei, vineri seara, în partida de deschidere a Campionatului European de fotbal - EURO 2020, disputată pe Stadio Olimpico din Roma, în prezenţa a 16.000 de spectatori, anunță Agerpres.

"Nu a fost un meci simplu. Turcia este cu adevărat o echipă foarte puternică şi nu a fost uşor, ţinând cont că era şi meciul de debut. Însă nu pot să spun că am fost surprins, sunt încântat de performanţa noastră. Nu consider că Turcia a dat dovadă de slăbiciune. Dimpotrivă, consider că a făcut un meci mare, însă noi nu le-am permis să joace. Nu este o echipă slabă, ci una care are în componenţă mari jucători. Însă cred că este meritul nostru că i-am împiedicat să-şi dezvolte jocul şi să continue să preseze", a spus Mancini la finalul meciului.

Întrebat dacă Squadra Azzura poate fi considerată una dintre favoritele la câştigarea trofeului, selecţionerul italian a răspuns: "Au mai rămas şase meciuri, mai este destul de mult (până la finală), iar în competiţie sunt echipe cu adevărat puternice. Repet, sunt mulţumit că am făcut un meci bun. Am dorit cu adevărat să avem un început bun, pentru am vrut să bucurăm publicul care se afla în tribune, precum şi pe cei din faţa televizoarelor. Jucătorii au meritul că au avut multă răbdare, împotriva unei echipe care ne-a lăsat puţine spaţii. Însă am făcut un meci bun, inclusiv în prima repriză, când nu am reuşit să marcăm. Iar apărarea a fost, de asemenea, foarte bună", a adăugat Roberto Mancini.

Italia, campioană europeană în 1968 și finalistă în 2000 şi 2012, s-a impus în faţa Turciei prin autogolul lui Merih Demiral (53) şi reuşitele lui Ciro Immobile (66) şi Lorenzo Insigne (79).

Sâmbătă va avea loc celălalt meci din Grupa A, Ţara Galilor - Elveţia (Baku, 16:00).

Etapa a doua din această grupă va avea loc pe 16 iunie, când Turcia va întâlni Ţara Galilor (Baku, 19:00), iar Italia va juca împotriva Elveţiei (Roma, 22:00).