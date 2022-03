Semnal de alarmă în Moldova: Deficitul bugetar în 2022 va depăși 20 miliarde de lei

Deficitul bugetar în 2022 va depăși 20 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de ex-premierul Ion Chicu pe o rețea de socializare, transmite Știri.md.

Potrivit lui, deficitul bugetar în 2022 va fi de 2 ori mai mare ca în anul 2020.

"Deficitul bugetar în 2022 va depăși 20 miliarde de lei. Adică, 40% din suma planificată a veniturilor Bugetului de Stat. Va fi de 2 ori mai mare ca în anul 2020, când am avut secetă severă și pandemie.

În acel an am avut comprimare economică de 7%. Acum, suntem după un an cu 18,9% creștere economică.

În 2020 inflația a fost aproape zero. Acum, cele mai importante poziții de import au crescut cu cel puțin 60-70%.

Cu toate astea veniturile la buget practic nu cresc, granturile promise din abundență în electorală nu vin, iar deficitul bugetar va fi unul record pentru țară", a scris Chicu.