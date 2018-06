Semnal de alarmă - Romania importă carne în prostie. De 124 milioane de euro doar în primele doua luni

Tot mai dependenta de alimentele de import, tara noastra a cumparat in primele doua luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 124,8 milioane de euro, in crestere cu aproape 27%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

Insa exporturile de carne si preparate din carne au fost de aproape doua ori mai mici decat importurile si s-au cifrat la 63,3 milioane de euro, desi au inregistrat o crestere cu 14,7% in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017. Pe acest segment, Romania se afla de ani buni pe deficit, care continua si in 2018, acesta totalizand 61,5 milioane de euro numai in primele doua luni din 2018.

Anul trecut, Romania a inregistrat un deficit de 853,9 milioane euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 53% fata de anul 2016, cand a raportat 557,4 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).Romania a inregistrat o crestere cu 4,6% a exporturilor cu produse agroalimentare in anul 2017 fata de 2016, atingand o valoare de 6,23 de miliarde euro, ponderea cea mai mare fiind detinuta de materiile prime. Importurile Romaniei au inregistrat o valoare de 7,1 miliarde de euro, o pondere semnificativa avand-o produsele cu valoare adaugata.