Semne de întrebare după Viitorul-Chindia, 1-2 - Hagi a schimbat 10 jucători față de etapa precedentă și consideră meritată înfrângerea

Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat că rezultatul de 1-2 înregistrat în meciul cu Chindia Târgovişte este drept, deşi adversarii au marcat golul victoriei în mintul 89, după un şut deviat potrivit news.ro.

"Un meci bun, aşa, în general, cred eu. Am încercat să jucăm fotbal, am încercat să ne facem fotbalul nostru. Cred că am început destul de moale la început, din păcate, dar după ce a intrat Artean lucrurile au mers în regulă, am dominat jocul, am încercat să avem o construcţie şi o circulaţie foarte bune, să creăm superiorităţi pe margine şi când lucrurile s-au făcut bine am avut ocazii. Păcat că am fost mai puţin inspiraţi în careu. În alea 4-5 minute s-a făcut o greşeală importantă la mijloc şi a venit golul şi aşa-i fotbalul. Ştiam că ei au o echipă bine organziată şi foarte bună la mijloc, au un atac rapid foarte bun, aduc mulţi jucători în careu şi e o echipa care şutează mult la poartă de la distanţă. Le-am spus asta, nu au blocat şuturile şi aşa au venit golurile. (n.r. - întrebat dacă era mai drept un egal) Nu, ăsta e drept, aşa e fotbalul, asta e... Ne doream victoria, dar s-a făcut o greşeală şi jocul nostru nu a fost aşa de elaborat cum a fost cu Iaşiul. Am întâlnit astăzi o echipă care era mai odihnită ca noi şi care nu a jucat. Această echipă a noastră care a jucat a bătut Craiova, cu 3-0. Aşa lucrăm noi, trebuie să le dau şanse la fiecare. Chiar dacă am lăsat nişte jucători acasă să se odihnească pentru că jucăm din trei în trei zile, e mai greu cu echipe care se odihnesc şi au o săptămână pauză. Am încercat să fac acest lucru (n.r. - să odihnească jucători), din păcate nu mi-a ieşit. (n.r. - dacă va păstra rotaţia jucătorilor). Nu ştiu, nu vorbesc înainte, voi vedea. O să dăm prioritate tinerilor, am terminat cu trei jucători născuţi în 2002, jucători talentaţi, care mai au mult de muncă. Jucătorii nu se nasc mari, devin mari în timp. Primul meci ne-a ieşit, acum nu ne-a ieşit, va fi greu, niciun meci nu e uşor, toate-s grele şi acolo trebuie să fim concentraţi, determinaţi şi să ne facem fotbalul nostru. Când adversarul câştigă trebuie să-l feliciţi", a declarat Hagi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Chindia Târgovişte a învins, miercuri, pe teren propriu, la Ploieşti, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Viitorul, în etapa a IV-a a play-out-ului Ligii I.

Au marcat: Neguţ 10, '89 / Matei '85.

Hagi a început cu o echipă din care au lipsit zece jucători faţă de partida precedentă, cu Poli Iaşi.

Clasamentul play-out-ului este următorul: FC Viitorul - 27 de puncte, Sepsi - 20 puncte, FC Voluntari - 18 puncte, Hermannstadt - 18 puncte, Chindia Târgovişte - 17 puncte, Dinamo - 17 puncte, Poli Iaşi - 15 puncte, Academica Clinceni - 14 puncte.