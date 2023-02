Senator Marius Dunca: Parlamentul și Guvernul trebuie să lucreze împreună pentru a asigura un mediu legislativ clar care să genereze dezvoltare și stabilitatate

Parlamentul se reunește astăzi pentru o nouă sesiune parlamentară. Avem nevoie, mai mult ca niciodată, ca parlamentari, să ne mobilizăm și să fim mai prezenți pentru a face față problemelor care afectează societatea.

Avem nevoie să promovăm dezbateri mai intense, legi mai clare. Avem nevoie să fim preocupați constant de găsirea măsurilor care să ducă la creșterea nivelului de trai și la creșterea veniturilor populației.

Din păcate, greul nu a trecut. Traversăm o perioadă marcată de o serie de crize. Inflație, care vine cu tot felul de scumpiri, conflict la granițele României, facturi mari la utilități. Parlamentul și Guvernul au datoria să lucreze împreună pentru a asigura un mediu legislativ clar care să genereze dezvoltare și stabilitate.

Parcursul bun început în anul 2022, trebuie să continue și în anul 2023!

Anul 2022 a fost un an dificil pentru toți românii, un an în care ne-am confruntat cu o inflație ridicată și cu un conflict la granițele tării. Dar a fost un an pe care l-am încheiat cu bine. A fost un an în care ne-am asumat anumite decizii de care România avea mare nevoie. Pentru a impune aceste măsuri a fost nevoie de o serie de compromisuri. A trebuit să ne convingem partenerii de guvernare de justețea propunerilor noastre. Ne-am luptat cu foarte multă maturitate, am demonstrat caracter, am făcut apel la principii, la argumente, la analize detaliate.

Ne-am luptat pentru români!

Nu este ușor să guvernezi când ești în mijlocul unei crize economice, unei crize a resurselor și unei crize sociale datorată unui conflict armat care se desfășoară la granițele țării. Eram conștienți de la bun început că ne așteaptă o perioadă complicată. Dar, cu ajutorul lui

Dumnezeu, cu ajutorul partenerilor europeni și cu multă muncă dedicată, am reușit să facem pași serioși pentru a tempera inflația, am găsit resurse pentru creșterea pensiilor și a veniturilor celor cu salarii mici, am reglementat piața energiei. Am reușit să stabilizăm economic România în acest context plin de provocări !

Luptăm în continuare !

Pentru anul 2023 avem nevoie de un PARTENERIAT real. Un PARTENERIAT care să ne aducă împreună. Un PARTENERIAT care să ne facă să conștientizăm faptul că numai împreună putem depăși provocările de ordin economic și social.

Urmărim linia de guvernare care s-a dovedit de succes. Lucrăm pentru România!

Eleanor Roosevel spunea că „ Mințile luminate discută idei, mințile mediocre discută evenimente, iar mințile mici discută oamenii". PSD discută despre îmbunătățirea economiei și creșterea nivelului de trai, în timp ce PNL vorbește despre funcții, dispute politice și procente electorale.

PSD gândește și acționează pentru România!

Suntem pe drumul cel bun!

Îmi pun speranța că vom avea un an bun, un an în care vom depăși multe bariere, un an în care românii să simtă creșterea nivelului de trai.