Senator USR PLUS, condiții pentru o alianță locală: 'Nu vom putea sta la aceeaşi masă dacă PNL Iaşi nu se dezice de Costel Alexe și Mihai Chirica'

Senatorul USR Marius Bodea susţine că alianţa la Iaşi între USR PLUS şi PNL este posibilă dacă filiala liberală alege calea reformei interne şi se delimitează de liderii organizaţiei, Costel Alexe, urmărit penal de DNA, şi de Mihai Chirica, intrat "peste noapte" în partid.

Marius Bodea le cere liberalilor ieşeni să se delimiteze de Costel Alexe şi de Mihai Chirica pentru ca USR PLUS să încheie o alianţă cu PNL la nivelul Iaşiului.

"USR PLUS are nevoie de un partener la nivelul Iaşiului care să demonstreze că s-a lepădat de pesedism, atât la propriu, cât şi la figurat. Nu vom putea sta la aceeaşi masă dacă PNL Iaşi nu se dezice de Costel Alexe, vizat în mai multe dosare de corupţie de către DNA şi pus oficial sub urmărire penală, precum şi de Mihai Chirica şi de consilierii PSD, cărora în august 2020 li s-au dat peste noapte carnete de liberali şi au candidat pe listele PNL", afirmă luni senatorul USR Marius Bodea, într-un comunicat de presă.

El precizează că ieşenii aşteaptă de la membrii PNL să adopte o poziţie morală faţă de actuala conducere pentru a face posibilă o alianţă locală cu USR PLUS.

„Cu toţii dorim să ne punem la masă pentru a rezolva marile probleme: dezvoltarea Aeroportului Internaţional Iaşi, poluarea galopantă, demantelarea intereselor imobiliare şi stoparea haosului urbanistic, dezvoltarea infrastructurii rutiere judeţene pentru a aduce toate comunităţile judeţului în secolul nostru, identificarea de soluţii rapide pentru a descongestiona traficul din oraşul Iaşi. Pentru ca toate acestea să fie posibile, USR PLUS are nevoie de un partener care să demonstreze că s-a lepădat de pesedism, atât la propriu, cât şi la figurat", mai spune senatorul USR.

Marius Bodea afirmă că alegătorii USR PLUS vor o politică bazată pe principii, nu una "a micilor înţelegeri".

"Votanţii noştri se întreabă, pe drept cuvânt, cum putem astăzi discuta despre binele Iaşului cu Mihai Chirica şi Costel Alexe, personaje care au dovedit în mod public toate metehnele specific pesediste: amoralitatea, vânzarea interesului public de dragul interesului personal, promovarea nepotismului în numirile din administraţie, tolerarea şi îmbrăţişarea corupţiei. PNL Iaşi este dator cu un răspuns tuturor ieşenilor. Vrea să aleagă calea morală a reformei interne şi să lucreze cu noi, USR PLUS, pentru binele ieşenilor, sau doreşte să se autoizoleze pe plan local. Dacă preferă a doua variantă, atunci aşteptăm un răspuns clar: «noi, PNL Iaşi, rămânem cu şefii noştri, un anchetat penal pentru mită, Alexe, şi cu cumătrul pesediştilor, Chirica»" , mai precizează senatorul Marius Bodea în acelaşi comunicat de presă.

Liberalii ieşeni au avut sâmbătă o reuniune informnală, în care potrivit unor surse PNL, Costel Alexe le-ar fi spus colegilor săi că se consideră nevinovat, dar că se aşteaptă să apară şi alte dosare la adresa sa.

Aceleaşi surse au afirmat că în cadrul reuniunii, Costel Alexe nu şi-ar fi anunţat intenţia de a demisiona de la şefia CJ sau din cea din lider PNL Iaşi, iar cei mai mulţi dintre colegii săi de partid au spus că îl susţin în continuare.

La şedinţă a fost prezent şi primarul Mihai Chirica, care a îndemnat la unitate în cadrul PNL Iaşi.

Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este urmărit penal de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru luare de mită şi instigare la delapidare. În acelaşi dosar este urmărită penal şi o persoană cu funcţie de conducere într-o societate din siderurgie, pentru dare de mită şi delapidare.

Alexe ar fi pretins de la acea persoană produse din tablă, pentru a aloca gratuit acelei fabrici certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi a monitoriza măsurile de închidere a unei halde de zgură. Costel Alexe ar fi primit acele produse, în cantitate de 22 de tone şi în valoare de 103.000 lei, la o firmă administrată de o rudă.