Senatorii au votat: Ei sunt românii care vor putea fi înmormântați fără autopsie și îmbălsămare, în maximum 24 de ore

Senatul a adoptat, luni, un proiect al deputatului din grupul minorității evreiești, Silviu Vexler, care prevede că evreii vor putea fi înmormântați fără autopsie și îmbălsămare, pentru a respecta tradiția cultului mozaic, prin care persoanele decedate trebuie înmormântate în maximum 24 de ore.

Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru manipularea cadavrelor persoanelor decedate de religie mozaică a fost adoptată de senatori cu 87 de voturi „pentru”, un vot împotrivă și trei abțineri.

„Prin derograre de la prevederile (2) al art 8 și (1) al art 10 din Legea nr 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, persoanele decedate de religie mozaică sunt scutite de autopsie și activitatea de prosectură, la cererea familiei sau, în cazul persoanelor singure, a Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, în condițiile în care nu există suspiciunea unor implicații medico-legale prevăzute de lege. (...) Această propunere legislativă este neesara pentru asigurarea respectării tradițiilor Cultului Mozaic și a drepturilor credincioșilor evrei, având în vedere situațiile întâlnite de-a lungul timpului, în care diferite unități sanitare au refuzat scutirea de autopsie și de activitatea de prosectură, în absența unor prevederi legislative distincte și clare, a persoanelor de religie mozaică decedate”, prevede inițiativa legislativă.

Inițiatorul, deputatul Silviu Vexler, susține că proiectul respectă tradiția iudaică, care interzice lăsarea neinmormantarii peste noapte a unei persoane decedate.

„Potrivit tradițiilor iudaice, înmormântarea persoanelor decedate și tratamentul corespunzător în pregătirea pentru inmormanatre sunt înțelese că una din cele mai importante porunci date poporului evreu de către Dumnezeu. Această obligație se referă în primul rând la membrii familiei persoanei decedate, dar, în același timp și la fiecare evreu în parte, în special în cazul persoanelor singure, care nu au pe nimeni care să se poată ocupă de tot ceea ce implică ritualul de înmormântare. Este o poruncă care are precedentă asupra tuturor celorlalte porunci pe care un evreu trebuie să le urmeze. Tora (Pentateuh- primele cinci cărți ale lui Moise din Vechiul Testament) interzice lăsarea neinmormantata peste noapte a unei persoane decedate, tradiție care provine din Deuteronom 21.33, fiind apreciat că lipsă respectului acordat față de corpul persoanei decedate cauzează o mare durere sufletului celui decedat”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Sivliu Vexler adaugă că religia mozaică este o religie recunoscută în România, scrie mediafax.ro.

„Unul din fundamentele Cultului Mozaic este credinta in eternitatea sufletului. Aceasta credinta se manifesta si prin tratarea corpului neinsufletit asemenea unuia viu, pana la inhumare. Inmormantarea fara intarziere si tratamentul corespunzator in pregatirea pentru inmormantare sunt una din traditiile deosebit de importante si sensibile pentru evreii din intreaga lume, condiserata drept obligatorie in acordarea respectului cuvenit pentru demnitatea persoanei decedate. Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania- Cultul Mozaic este Cult recunoscut in tara noastra, al carui statut a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr 999/2008, cu modificarile si completarile ulterioare”, se mai arata in expunerea de motive.

Senatul a adoptat inițiativa legislativă în calitate de prim for sesizat, Camera Deputaților fiind decizională.