Senatorul rus Aleksei Pușkov a criticat declarația părții americane, potrivit căreia Statele Unite mențin ordinea mondială pentru păstrarea păcii, în timp ce Rusia și China sunt împotriva lor, scrie agenția Lenta.ru.

Despre ordinea mondială a vorbit, în ajun, un oficial al Biroului pentru Organizații Internaționale al Departamentului de Stat, Erica Barks-Ruggles. Pușkov a subliniat că ordinea și regulile evocate de respectivul diplomat sunt o escrocherie ideologică, fără nici o legătură cu Carta ONU și cu dreptul internațional.

«În realitate, ”ordinea mondială bazată pe reguli” este un act arbitrar al Satelor Unite și al aliaților lor, deoarece se bazează pe reguli stabilite la Washington», a scris senatorul pe canalul său de pe rețeaua de socializare Telegram.

El a subliniat că Washingtonul se ascunde mincinos în spatele cuvintelor despre pace, dezlănțuind războaie în diferite părți ale lumii și sprijinind teroriștii.

«Și nu asigură ”pace internațională ”- aceasta este o minciună. ”The rules-based world” (lumea bazată pe reguli) a generat războaie în Vietnam și în Afganistan, agresiuni împotriva Iugoslaviei, a Irakului și a Libiei, lovitura de stat în Ucraina și tentativa de lovitură de stat în Venezuela, războiul civil în Siria prin susținerea ISIS și a jihadiștilor, de către alianța occidentală, împotriva guvernului legitim al Siriei, precum și alte conflicte sângeroase», a amintit Pușkov.

În opinia lui, Statele Unite nu mențin ordinea, ci seamănă haosul. În plus, senatorul a avertizat că ordinea mondială modernă se îndreaptă spre distrugere.

«Aceasta nu este o ordine mondială bazată pe lege, ci o ”dezordine mondială” bazată pe deciziile arbitrare ale Statelor Unite și ale grupului de țări care le susțin. SUA vor să oprească istoria, dar acest lucru este imposibil. Istoria nu are sfârșit – ”there is no end to history”, contrar a ceea ce se crede în Washington. Ordinea lor mondială este condamnată. De fapt, deja se destramă», a adăugat senatorul.