Senatorul Alfred Laurențiu după în întâlnire cu ambasadorul României în SUA: Obiectivul e să eliminăm vizele pentru români

Senatorul PSD Alfred Laurențiu își continuă vizita în Statele Unite ale Americii. El anunță pe pagina sa de socializare că a avut o întânire cu Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington cu care a discutat inclusiv despre eliminarea vizelor pentru cetățenii români care vor să călătorească în SUA:

”Astazi am avut o intalnire in Washington cu Excelenta Sa Ambasadorul Romaniei in SUA Domnul Andrei Muraru.

Am discutat despre proiectele din agenda de Politica Externa a Romaniei in relatii cu SUA!

Am dezbătut si am individualizat solutiile prin care sa ne atingem obiectivele propuse!

Printre obiectivele principale se numara si eliminarea necesitatii vizelor pentru cetățenii romani care călătoresc in SUA .

Programului Viza Waiver si modificarile legislative prin intermediul diplomației parlamentare ne pot ajuta sa ne atingem acest obiectiv!

Am mai discutat și despre proiectele de creștere a capacității de producție de energie ale României, prin intermediul investițiilor americane ,astfel încât sa ne atingem obiectivul de securitate energetică a țării noastre!

Scopul nostru este acela de a avea un nivel de preț al energiei ,care sa nu fie o povara pentru romani și care totodata sa sprijine mediul de afaceri românesc!

Alaturi de noi au participat și oameni de afaceri romanii împreuna cu membri importanți din diaspora românească! Printre aceștia am remarcat prezenta omului de afaceri domnul, Lipan Marian din județul Ilfov si Dna Gabi Sandoza din Washington D.C!

L-am asigurat pe Domnul Ambasador de tot sprijinul din partea mea ,astfel încât sa ne atingem obiectivele de țara!

I-am spus ca voi venii in SUA de fiecare data când va fii nevoie de mine aici,pentru a susține eforturile pe care le face misiunea diplomatica a României la Washington!”, scrie senatorul pe pagina sa.