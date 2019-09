Senatorul Florian Bodog spune că DNA îl vânează de multă vreme: 'Vă rog să votați cum vă dictează conștiința'

Senatorul PSD Florian Bodog, pentru care DNA cere urmărirea penală, a declarat luni în plenul Senatului, înainte de votul privind ridicarea imunității sale, că DNA îl urmărește de multă vreme dar toate dosarele au fost clasate.

„Exista cateva elemente care ridica serioase semne de intrebare. DNA a efectuat de-al lungul timpului mai multe cercetari la adresa mea, toate au fost clasate. DNA Oradea ma acuza ca urmeaza sa primesc o suma sa ajut studenti sa treaca examenele, dosarul a fost clasat. Vreau sa va zic ca eu spun despre mine ca sunt un om politic integru. In calitate de ministru am semnat contracte de sute de milioane de euro. Toate procedurile de achizitie au fost coordonate personal de mine, toate negocierile cu Banca Mondiala la fel. Nu s-au putut retine in sarcina mea niciun fel de fapte de coruptie cu toaate ca am fost supravegheat extrem de atent de DNA”, le-a zis Bodog senatorilor.

„Nu va cer sa votati in niciun fel, va rog sa votati cum va dicteaza constiinta”, a incheiat Bodog.

Fostul ministru PSD al Sănătății în 2017-2018, senatorul Florian Bodog, a mai zis în apărarea sa, după ce DNA îl acuză de abuz în serviciu și fals intelectual în legatura cu angajarile de la minister, ca are convingerea ca totul este o razbunare personala a unei foste angajate data afara de el si ca DNA nu l-a chemat niciodata sa dea declaratie.