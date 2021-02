Senatorul Humelnicu (PSD) solicită demiterea directorului APDM Galați pentru că ar periclita o investiţie de 90 milioane de euro

Senatorul PSD Galaţi Marius Humelnicu solicită demiterea directorului Administraţiei Porturilor Dunării Maritime (APDM), după ce o licitaţie pentru execuţia unui obiectiv din cadrul proiectului Platformă Multimodală Galaţi în valoare totală de aproximativ 90 milioane euro a fost anulată pentru a patra oară, se arată într-un comunicat transmis, luni, de parlamentarul social democrat, notează Agerpres.

Marius Humelnicu susţine că, din cauza incompetenţei directorului APDM Galaţi, Alexandru Şerban, pus în funcţie de PNL, România riscă să piardă finanţarea europeană pentru dezvoltarea celui mai mare port fluvial şi maritim de pe Dunăre, Portul Galaţi.

Investiţia europeană de aproape 90 milioane de euro are ca obiectiv construirea Platformei Multimodale ce ar revigora Portul Galaţi şi l-ar lega de marile porturi europene.Conform senatorului PSD, licitaţia lansată de APDM Galaţi pentru proiectul "Lucrări pentru execuţia cheului din cadrul proiectului Platformă Multimodală Galaţi - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" a fost anulată pentru a patra oară din cauza lipsei de ofertanţi.Humelnicu precizează că, în această situaţie critică, directorul APDM Galaţi, Alexandru Şerban, ar fi trebuit să solicite ministerului de resort disponibilizarea de fonduri suplimentare pentru a putea majora valoarea estimată a lucrărilor care fac obiectul acestei achiziţii publice, însă acesta a preferat să tot repete licitaţia, fapt pentru care cere demiterea acestuia."Incapacitatea, incompetenţa şi ignoranţa actualului director al APDM Galaţi, Alexandru Şerban, va duce inevitabil la pierderea acestei investiţii de maximă importanţă pentru Galaţi. Semnalul clar dat de Uniunea Europeană vine după ce, pe data de 29 ianuarie a.c., a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor INEA pentru a analiza dacă investiţia europeană în Platforma Multimodală (Dezvoltarea portului din Galaţi) mai poate fi începută şi finalizată în condiţiile incompetenţei actualei conduceri. Cer public demiterea directorului general al APDM SA Galaţi, Alexandru Şerban. Demitere, pentru că demisia este pentru oameni puternici şi responsabili. Cer public preşedintelui PNL Galaţi, George Stângă, căruia i se datorează numirea lui Alexandru Şerban la conducerea APDM Galaţi şi preşedintelui USR PLUS Galaţi, Bogdan Rodeanu, din partidul căruia face parte actualul ministru al Transporturilor, demiterea incompetentului Şerban Alexandru pentru că altfel riscăm să pierdem finanţarea unui proiect vital pentru dezvoltarea Galaţiului, pentru reconectarea României cu porturile europene. Sper să nu fie prea târziu!", a afirmat senatorul PSD.Proiectul "Platforma Multimodală Galaţi - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" reprezintă prima etapă a proiectului "Platforma Multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin - Dunăre/Alpi" şi are ca scop modernizarea infrastructurii portuare situată în zona Portului Bazinul Nou, aflat în limitele Portului Galaţi.Valoarea totală eligibilă a acestei etape este de 25.619.781 euro. Valoarea totală a întregului proiect este de 89,9 milioane euro şi este cofinanţat de statul român. Vor fi alocate fonduri regionale prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare (POIM) şi din surse private, precum şi direct prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility - CEF.Proiectul include modernizarea cheiului şi construcţia infrastructurii necesare pentru un terminal intermodal modern. Nodul logistic nou creat va promova trecerea de la transportul rutier la transportul feroviar şi transportul pe căi navigabile fluviale/maritime, pe coridorul de transport transeuropean Rin - Dunăre, îndeplinind un obiectiv de interes comun al UE.