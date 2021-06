Senatorul liberal Cristian Achiţei şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de lider al filialei teritoriale Botoşani a partidului

Senatorul liberal Cristian Achiţei a anunţat, sâmbătă, că îl va susţine pe premierul Florin Cîţu pentru funcţia de preşedinte al PNL şi, în acelaşi timp, şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de lider al filialei teritoriale Botoşani a partidului.

Anunţul lui Achiţei a fost făcut în cadrul unei întâlniri pe care conducerea din Botoşani a PNL a avut-o cu actualul preşedinte al formaţiunii politice, Ludovic Orban, scrie Agerpres.ro.

"Am anunţat oficial astăzi, în faţa colegilor din partid, că voi candida la preşedinţia organizaţiei judeţene a PNL Botoşani şi că voi face parte din echipa care îl va susţine pentru preşedinţia PNL pe prim-ministrul României, Florin Cîţu. Am ales să fac anunţul sprijinului pentru Florin Cîţu în prezenţa preşedintelui Ludovic Orban, aflat astăzi, după cum ştiţi, la Botoşani. Am convingerea că reprezint astfel punctul de vedere al unei majorităţi a membrilor PNL Botoşani, sătui să bifeze înfrângeri electorale sub actuala conducere judeţeană", a afirmat Achiţei.

El i-a transmis lui Ludovic Orban dezamăgirea că "a tolerat lipsa de performanţă înregistrată în organizaţia PNL Botoşani, preferând să privească în altă parte ori de câte ori rezultatele electorale au transformat Botoşaniul într-un judeţ roşu".

"Dacă ar fi întreprins ceea ce avea datoria să întreprindă ca preşedinte al tuturor liberalilor de îndată ce a constatat, în primul tur al alegerilor prezidenţiale, că Botoşaniul este singurul judeţ colorat în roşu din întreaga Moldova, situaţia s-ar fi putut redresa la timp. Cu adoptarea măsurilor adecvate, PNL Botoşani ar fi putut şi ar fi trebuit să obţină rezultate foarte bune la alegerile locale, ca şi la cele parlamentare. Şi, foarte probabil, cu o înfrângere a PSD-ului la Botoşani, PNL ar fi putut înregistra cel mai bun scor naţional în alegerile generale din 6 decembrie", a declarat, presei, Cristian Achiţei.

Senatorul PNL a susţinut că, la nivel judeţean, ca şi la nivel naţional, "PNL are nevoie de un suflu nou, de o nouă energie, pentru a-şi demonstra capacitatea de a guverna România, de a face bine românilor, de a face bine botoşănenilor".