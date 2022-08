Senegalezul Koulibaly îi răspunde lui De Laurentiis: 'Dacă el crede că Napoli se poate descurca fără jucători africani, e alegerea lui'

Jucătorul senegalez Kalidou Koulibaly i-a răspuns, într-o conferinţă de presă, patronului clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, care declarase că nu va mai angaja la echipa sa jucători africani decât dacă aceştia vor refuza să mai joace la Cupa Africii pe Naţiuni, conform news.ro.

În prima conferinţă de presă susţinută în calitate de jucător al clubului Chelsea Londra, fundaşul senegalez Kalidou Koulibaly a răspuns afirmaţiilor patronului fostei sale echipe, Napoli, Aurelio De Laurentiis: ”Am jucat pentru Senegal pe când activam la Napoli. Am câştigat Cupa Africii cu echipa naţională atunci când jucam pentru Napoli. Este adevărat că pentru club este dificil când jucătorii săi sunt angrenaţi în Cupa Africii în timpul sezonului. Dar am câştigat şi am fost fericit. Trebuie să respectăm şi echipele naţionale. Sunt căpitan al Senegalului şi cred că nu putem vorbi în termenii aceştia despre echipele naţionale din Africa. Respect ceea ce spune De Laurentiis. Iar dacă el crede că echipa se poate descurca fără jucători africani, e alegerea lui. Dar nu cred că toţi din club gândesc la fel. Îi cunosc pe oamenii din Napoli şi îi cunosc pe suporteri. Ei nu gândesc în acest mod, aşa cum mulţi angajaţi ai clubului nu gândesc la fel ca patronul. E doar opinia sa, care nu reflectă opinia întregului oraş sau a clubului. Napoli e un oraş prietenos cu străinii”.

Napoli va angaja noi jucători africani doar dacă acceptă să nu participe la Cupa Africii a Naţiunilor, competiţie organizată de obicei în sezon, a afirmat preşedintele clubului italian, Aurelio de Laurentiis.

"Nu-mi mai vorbiţi despre fotbalişti africani. Le doresc numai bine, dar ori îmi semnează o renunţare pentru a participa la Cupa Africii, ori altfel (...) nu o să-i am niciodată la dispoziţie”, a spus liderul napolitan în cadrul unui program difuzat marţi seară de site-ul economic, Wall Street Italia.

"Suntem idioţii care plătim salariile pentru a-i trimite să joace pentru alţii ”, a adăugat preşedintele de la Napoli.