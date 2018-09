Serena Wiliams, ieșire EXPLOZIVĂ, după finala pierdută la US Open: este REVOLTĂTOR!

Jucătoarea Serena Williams a declarat, după finala pierdută la US Open, că nu ştia că antrenorul îi dă instrucţiuni în timpul meciului şi că nu a trişat niciodată, ea subliniind că arbitrul de scaun nu a sancţionat niciodată un bărbat pentru că l-a făcut “hoţ”. Antrenorul Patrick Mouratoglou a recunoscut că îi dădea instrucţiuni Serenei Williams, dar a precizat că antrenorul celeilalte finaliste proceda la fel, relatează Reuters.

Mouratoglou a adăugat că nu s-a crede că Williams s-a uitat în direcţia sa în momentul în care el făcea coaching. El a precizat că şi antrenorul lui Naomi Osaka, Sascha Bajin, i-a dat sfaturi sportivei sale.

“Sincer, făceam coaching. Nu cred că ea s-a uitat la mine. Şi Sascha făcea coaching la fiecare punct”, a spus el la ESPN.

Serena Williams le-a spus ulterior jurnaliştilor că l-a întrebat de Mouratoglou, trimiţându-i un mesaj, despre afirmaţiile sale cu privire la coaching. “Încerc să înţeleg de ce ar spune aşa ceva”.

În conferinţa de presă, ea a vorbit despre faptul că s-a simţit discriminată. “Ramos a susţinut că trişez, iar eu nu trişam. Am văzut bărbaţi spunându-le multe lucruri arbitrilor de scaun. Eu lupt pentru drepturile femeilor şi pentru egalitate. Faptul că după ce au am spus ‘hoţ’ mi-a luat un game m-a făcut să mă simt că a fost o atitudine sexistă. Nu i-a luat niciodată un game unui bărbat pentru că l-a făcut ‘hoţ’. Pentru mine este ceva de neînţeles. Dar voi continua să lupt pentru femei şi să lupt pentru egalitate. De exemplu Cornet ar fi trebuit să îşi poată schimba tricoul fără să fie amendată. Este revoltător”.

“Nu am trişat niciodată. Am o fiică şi susţin ce este corect pentru ea. Nu am trişat niciodată şi îmi datoraţi scuze”, i s-a adresat sportiva pe teren arbitrului Carlos Ramos.

După meci, Serena Williams a încercat să treacă peste momentele neplăcute şi a lăudat-o pe Naomi Osaka: “Încă nu ştiu ce simt, nu am avut timp să procesez totul. Însă încerc să rămân pozitivă, să văd lucrurile frumoase şi să merg înainte.Acesta este momentul ei. A jucat extraordinar. A meritat să câştige”.

Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 20, a câştigat, sâmbătă, turneul US Open, învingând-o în finală pe americanca Serena Williams, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 17, scor 6-2, 6-4.

Serena Williams a primit un avertisment pentru coaching în primul game al setului secund şi încă unul pentru că a dat cu racheta de pământ. Williams i-a spus arbitrului de scaun Carlos Ramos că nu are nevoie să trişeze pentru a câştiga şi l-a acuzat că este “hoţ” şi i-a furat un punct, făcând referire la faptul că al doilea avertisment i-a atras o penalizare de un punct. După o discuţie îndelungată cu Ramos, Serena Williams, vizibil supărată, a primit a treia penalizare, pentru abuz verbal, ceea ce a costat-o pe sportiva americană un game.