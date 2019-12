Serena Williams a anunțat că și-ar mai dori copii

Tenismena Serena Williams (38 de ani) a anunțat că și-ar mai dori copii, intenționând să păstreze o diferență mică de vârstă între Olympia, fetița sa în vârstă de doi ani, și posibilii viitori frați ai acesteia, potrivit Mediafax.

"Dumnezeule, mereu mi-am dorit ca ea să aibă un frate sau o soră! Are doi ani și mereu am vrut să fie apropiați ca vârstă. Eu sunt foarte apropiată de sora mea, Venus, ea fiind cu doar 15 luni mai mare. Acum am impresia că această dorință nu mai e realizabilă, dar vom vedea. Evident, îmi doresc mai mulți", a declarat Serena Williams, într-un interviu acordat Page Six.

Serena Williams este căsătorită cu omul de afaceri american Alexis Ohanian, cofondatorul platformei Reddit. Cei doi au dat naștere unei fetițe, Alexis Olympia, în septembrie 2017.

Citește și: Ionuț Radu va reveni la Inter Milano în vară. Conte îl urmărește, susține Crescenzo Cecere, impresarul portarului

În anul în care a dat naștere primului său copil, Serena Williams a evoluat doar în luna ianuarie, când a triumfat la Australian Open. Sportiva din SUA a revenit în tenis după aproximativ 14 luni, în martie 2018. În prezent, ea este clasată pe locul 10 WTA.

Serena Williams este tenismena cu cele mai multe titluri de Mare Șlem câștigate în era Open - 23. În ierarhia all-time, americanca se clasează pe locul secund, la doar un trofeu în spatele australiencei Margaret Court.