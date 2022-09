'Zelenski este un fiu de cățea, dar este al nostru' - Serghei Lavrov a izbucnit la ONU în discursul împotriva politicii occidentului în Ucraina

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi, la reuniunea ONU, că Occidentul își construiește politica față de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe principiul „este un fiu de cățea, dar este al nostru”, informează Ria Novosti, potrivit Rador.

Diplomatul rus a adăugat că la sfârșitul lunii iulie, Forțele Armate ale Ucrainei au minat de la distanță Donețk și suburbiile, deși utilizarea lor încalcă Convenția din 1997, pe care Ucraina a ratificat-o, precum și cel de-al doilea protocol al Convenției de la Geneva privind interzicerea minelor fără mecanisme de autodistrugere.

Serghei Lavrov consideră că un asemenea ultraj este posibil și nepedepsit "doar pentru că SUA și aliații lor acoperă sistematic crimele regimului de la Kiev timp de opt ani, construindu-și politica față de Zelenski pe baza bine-cunoscutului principiu american: "he may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch" (Poate este un fiu de cățea, dar este al nostru).

Rusia nu va permite transformarea Ucrainei într-un cap de pod pentru crearea și implementarea amenințărilor la adresa securității ruse, a adăugat Lavrov, vorbind la reuniunea ministerială a Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina.

"Decizia desfăşurării operațiunii militare speciale a fost inevitabilă. Am vorbit despre asta de mai multe ori, am prezentat un număr imens de fapte, care demonstrează cum se pregătea Ucraina să joace rolul de "anti-Rusia", rolul de cap de pod pentru crearea și implementarea amenințărilor la adresa securității ruse. Vreau să vă asigur că nu vom permite acest lucru", a spus șeful diplomaţiei ruse.