VIDEO Serghei Lavrov, declarație care ar putea să-l enerveze pe Vladimir Putin: 'Rusia nu este foarte curată. Nu ne este ruşine să arătăm cine suntem'

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat, joi, într-un interviu pentru BBC, că Rusia nu a invadat Ucraina, ci a declanşat o „operaţiune specială.”

"Nu am invadat Ucraina. Am declarat o operaţiune militară specială pentru că nu aveam absolut nicio altă modalitate de a explica Occidentului că tragerea Ucrainei în NATO a fost un act criminal”, a spus el, relatează News.ro.

Realizatorul BBC l-a întrebat pe Lavrov despre ororile de la Cernigău, unde au murit copii şi persoane au stat subsoluri, iar Lavrov a răspuns: "Este un mare păcat, dar diplomaţii internaţionali, inclusiv Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Secretarul General al ONU şi alţi reprezentanţi ai ONU, sunt supuşi la presiuni de Occident. Şi de foarte multe ori sunt supuşi fiind folosiţi pentru a amplifica ştirile false răspândite de Occident”.

"Rusia nu este foarte curată. Rusia este ceea ce este. Şi nu ne este ruşine să arătăm cine suntem", a mai spus Lavrov.

Vezi și: Ies la iveală detalii șocante: Ucraina acuză Rusia că practică tortura în procesul de 'filtrare' de la Mariupol .

“Russia isn’t squeaky clean. Russia is what it is & we're not ashamed of showing who we are.” In an exclusive interview, I question Foreign Minister Sergei Lavrov on Russia’s invasion of Ukraine. Producers @BBCWillVernon @LizaShuvalova Cameras @AntonChicherov @LizaVereykina pic.twitter.com/yFccy6Vtiu