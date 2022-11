Serialele 'The Walking Dead: Invazia Zombi sezonul 11' și 'Anatomia lui Grey' vor putea fi urmărite în luna noiembrie pe Disney+

Luna noiembrie aduce la Disney+ şi mai multe filme şi emisiuni TV, de la mult aşteptatul serial "Willow" la sequel-ul filmului "Magie în New York", numit "În căutarea magiei", sau serii palpitante precum "Pacientul" cu Steve Carell. În plus, abonaţii se pot bucura de noi episoade din "The Walking Dead: Invazia Zombi sezonul 11" (ultimele episoade), "Anatomia lui Grey", sezonul 19, "What We Do in the Shadows sezonul 4", "Station 19 sezonul 6", "The Kardashians sezonul 2", "Andor", conform news.ro.

Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor şi serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic şi Star, şi găzduieşte în exclusivitate producţiile originale Disney+. Abonamentul costă 29.99 de lei pe lună.

"Willow", serial original Disney+, va fi difuzat din 30 noiembrie, un episod nou pe săptămână.

"Willow" este o nouă serie, o continuare a aventurii fantastice cu acelaşi nume, realizată de George Lucas în 1988. Vrăjitorul nelwyn numit Willow se întoarce, la mulţi ani după ce a salvat-o pe micuţa împărăteasă Elora Danan, pentru a conduce un grup de eroi atipici într-o misiune dificilă de salvare într-o lume dincolo de imaginaţie. "Willow" îl prezintă pe Warwick Davis revenind în rolul său, iar Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy şi Michelle Rejwan sunt producători executivi.

"Pacientul", serial original Disney+, din 30 noiembrie. Toate episoadele sunt disponibile

„Pacientul” este un thriller psihologic despre un psihoterapeut, Alan Strauss (Steve Carell), ţinut prizonier de un pacient care dezvăluie că este criminal în serie. Sam are pentru Alan o solicitare terapeutică neobişnuită: să-i îngrădească impulsurile ucigaşe. Pentru a supravieţui, Alan trebuie să liniştească mintea tulburată a lui Sam şi să-l împiedice să omoare din nou, dar Sam refuză să abordeze subiecte importante. Singur în captivitate, Alan explorează şi propriul trecut prin intermediul amintirilor vechiului său terapeut şi se confruntă cu valuri de probleme reprimate - moartea recentă a soţiei sale şi înstrăinarea dureroasă de fiul său religios. Pe parcursul încarcerării sale, Alan descoperă nu doar cât de înrădăcinată este compulsia lui Sam, dar şi cât de mult are de lucru pentru a repara ruptura din propria-i familie. Cum timpul nu este de partea lui, Alan luptă cu disperare să-l oprească pe Sam înainte ca el însuşi să devină complice la crimele acestuia sau, mai rău, înainte să devină victimă.

"David Beckham salvează echipa", serial original Disney+, din 9 noiembrie. Toate episoadele sunt disponibile

David Beckham revine acasă. De-a lungul unui întreg sezon, David se alătură clubului din Estul Londrei, Westward, o echipă din liga în care s-a lansat când era doar un puşti: liga Echo Premier. Echipa Westward nu a câştigat niciun meci tot sezonul, iar ameninţarea de a fi retrogradată este din ce în ce mai aproape. David are o misiune importantă. Va putea el oare să salveze echipa?

"Dincolo de limite cu Chris Hemsworth", serial original Disney+, din 16 noiembrie. Toate episoadele sunt disponibile

Chris Hemsworth se află într-o misiune epică în încercarea de a descoperi cum să trăim mai bine pentru mai mult timp. Cu ajutorul unor experţi de talie mondială, al familiei şi al prietenilor, actorul se avântă într-o serie de provocări colosale pentru a-şi depăşi propriile limite şi a preveni bolile bătrâneţii înainte ca acestea să se instaleze. Chris va descoperi cum ne putem debloca potenţialul pentru a rămâne în formă, mai sănătoşi şi mai fericiţi pe tot parcursul vieţii.

"În căutarea magiei (Disencharted), film original Disney+, 18 noiembrie

Au trecut 15 ani de la nunta lui Giselle şi Robert, dar Giselle e dezamăgită de viaţa la oraş. Cei doi decid să se mute cu familia tot mai numeroasă în suburbia somnoroasă Monroeville, în căutarea unei vieţi de poveste. Din păcate, mutarea nu este o rezolvare rapidă pentru dezamăgirea ei. Suburbia are alte reguli şi o regină locală, pe Malvina Monroe, care o face pe Giselle să se simtă mai inconfortabil ca niciodată. Frustrată că nu găseşte finalul fericit la care spera, ea apelează la magia din Andalasia, transformând din greşeală oraşul într-o poveste reală şi punând astfel în pericol viitoarea fericire a familiei. Acum, Giselle trebuie să se grăbească să inverseze vraja şi să îşi dea seama ce înseamnă „un final fericit” pentru ea şi familia ei.

"Cine este familia lui Moş Cărciun?", serial original Disney+, din 16 noiembrie. Un episod nou pe săptămână

Scott Calvin (Tim Allen) s-a întors! După ce a fost Moş Crăciun aproape 30 de ani, a rămas la fel de jovial ca întotdeauna. Dar pe măsură ce Crăciunul începe să piardă din popularitate, magia lui Moş Crăciun păleşte. Scott face faţă din ce în ce mai greu acestui job solicitant, la care se adaugă îndatoririle de familie. Când descoperă că există o modalitate de a se pensiona, Scott ia în considerare să renunţe la jobul de Moş Crăciun şi să-şi găsească un succesor pe măsură, pentru ca el să poată deveni un tată şi un soţ mai bun.