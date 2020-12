Serialul House of The Dragon, derivat din Game of Thrones, va fi filmat în 2021

Filmările la serialul "House of The Dragon", care este inspirat din romanul "Fire & Blood" de George R.R. Martin, vor începe în 2021, confirmă un mesaj publicat pe contul de Twitter "Game of Thrones", potrivit news.ro.

Acest mesaj - "Dragonii vin" - este însoţit de două fotografii promoţionale inedite reprezentând un dragon.

Potrivit primelor informaţii ale postului american HBO, "House of The Dragon" este inspirat de romanul "Fire & Blood" de George R.R. Martin, de asemenea autor al "Game of Thrones".

Intriga acestui spin-off are loc cu 300 de ani înainte de evenimentele din serialul original şi va fi centrată pe casa Targaryen.

"Game of Thrones" s-a încheiat în mai 2019 după opt sezoane. Acest serial, creat de David Benioff şi D. B. Weiss, s-a impus rapid drept un fenomen mondial. Difuzarea episodului final i-a adus postului HBO cea mai importantă audienţă din istorie.

"House of the Dragon" este aşteptat pe ecranele americane în 2022. Proiectul va fi dezvoltat de Miguel Sapochnik şi Ryan Condal, cu participarea lui George R. R. Martin. Distribuţia îl va include pe actorul Paddy Considine, cunoscut din serialele "The Third Day" şi "The Outsider", care va fi regele Viserys Targaryen.