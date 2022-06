Serialul Stranger Things a propulsat-o pe cântăreaţa Kate Bush în fruntea topului muzical britanic

Cântăreaţa engleză Kate Bush a doborât cu această ocazie mai multe recorduri, inclusiv pentru cea mai lungă perioadă între lansarea unui single şi momentul în care acesta ajunge pe primul loc în topul britanic. Kate Bush a devenit totodată, la 63 de ani, cea mai vârstnică artistă care ocupă prima poziţie în topul single-urilor din Marea Britanie.Cântecul "Running Up That Hill" a ajuns pe primul loc şi în topurile muzicale din Australia, Noua Zeelandă, Suedia şi Elveţia, înregistrând o ascensiune spectaculoasă şi în clasamentul din Statele Unite.Acest single, care a urcat până pe locul al treilea în topul britanic la scurt timp după lansarea sa din 1985, se bucură în prezent de o popularitate uriaşă graţie succesului pe care îl are serialul "Stranger Things", în contextul în care această piesă joacă un rol important în intriga serialului SF, revenit la sfârşitul lunii mai în grila de programe a platformei de streaming Netflix cu cel de-al patrulea sezon al său, care este penultimul.Noul sezon prezintă aventurile prin care trec câţiva prieteni adolescenţi din oraşul fictiv Hawkins în 1986, la şase luni după lupta lor din centrul comercial Starcourt (difuzată în sezonul precedent - n.r.), într-o perioadă în care se confruntă cu o nouă ameninţare de natură supranaturală."Sunt copleşită de dimensiunea afecţiunii şi sprijinului pe care le-a primit acest cântec", a declarat Kate Bush. "Trebuie să mărturisesc că sunt cu adevărat emoţionată. Vă mulţumesc foarte mult că aţi făcut ca acest cântec să ajungă într-un mod atât de neaşteptat pe primul loc", a adăugat artista engleză."Running Up That Hill" a depăşit astfel recordul stabilit de single-ul "Last Christmas" al grupului Wham!, care a ajuns anul trecut în fruntea topului britanic la 36 de ani după lansarea sa oficială.Kate Bush a mai avut o piesă clasată pe primul loc în topul britanic, "Wuthering Heights", care a reuşit această performanţă în 1978.