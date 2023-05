Serie A: AC Fiorentina a învins pe AS Roma, scor 2-1, întorcând scorul în numai trei minute.

Echipa italiană AC Fiorentina a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia AS Roma, într-un meci al etapei a 37-a din Serie A. Fiorentina a întors rezultat în trei minute, după ce a fost condusă cu 1-0, informează News.ro.

AS Roma a deschis scorul la Florenţa, prin El Shaarawy, încă din minutul 11 şi lupta în continuare pentru locul de Europa League cu Juventus Torino. Oaspeţii au fost aproape de 2-0, dar la pauză au intrat cu avantaj minim. Gazdele au întors rezultatul cu două goluri marcate pe final de meci. Mai întâi a egalat Luka Jovic, în minutul 85, pentru ca Ikone să înscrie golul victoriei în minutul 88. AC Fiorentina s-a impus cu 2-1 şi este pe locul 8, cu 53 de puncte. AS Roma are 60 de puncte şi este pe locul 6, cu un punct peste Juventus.

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 37-a din Serie A:

Salernitana – Udinese 3-2 (Kastanos 43, Candreva 57, Troost-Ekong 90+6 / Zeegelaar 25, Nestorovski 30);

Spezia – Torino 0-4 (Wisniewski 24 autogol, Ricci 72, Ilic 76, Karamoh 90+6);

AC Fiorentina – AS Roma 2-1 (Jovic 85, Ikone 88 / El Shaarawy 11).