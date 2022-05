Serviciile britanie dezvăluie tactica rușilor: Cum este folosită 'amenințarea' Belarusului în Ucraina

Cea mai recentă actualizare a informațiilor din partea Ministerului britanic al Apărării arată că Rusia vrea să se folosească de amenințarea ipotetică de la nord pentru a ține forțele ucrainene departe de zonele vizate din sud.

În informarea transmisă joi dimineață, Ministerul Apărării din Marea Britanie se concentrează în mare parte pe situația din Belarus, unde s-a raportat ieri că au loc exerciții militare de amploare.

"Forțele terestre belaruse au fost observate desfășurându-se din garnizoană pe teren, pentru exerciții", se arată în comunicat. "Acest lucru este în conformitate cu normele sezoniere, deoarece Belarus intră în punctul culminant al ciclului său de pregătire de iarnă în luna mai."

Ministerul Apărării a adăugat că Rusia "va căuta probabil să umfle amenințarea reprezentată pentru Ucraina de aceste exerciții pentru a fixa forțele ucrainene din nord", în timp ce atacurile forțelor ruse se concentrează pe zone din sudul și estul țării.

