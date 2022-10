Video | Tragedia ia proporții în Seul: Cel puțin 120 de oameni au murit călcați în picioare de mulțime, la o petrecere de Halloween

Cel puţin 120 de persoane au murit şi alte 100 au fost rănite într-o busculadă pe o stradă din Seul, în timp ce în zonă aproximativ 100.000 de oameni participau la un eveniment organizat cu ocazia Halloweenului, anunță agenția de știri Yonhap.

Mulţi oameni au murit sau au fost răniţi fiind zdrobiţi de mulţimea care încerca să avanseze pe o stradă îngustă din districtul Itaewon, în apropierea Hamilton Hotel, loc celebru în care se ţin petrecerile în Seul, au precizat oficiali sud-coreeni.

Choi Seong-beom, şeful pompierilor din cartierul Yongsan, a precizat că bilanţul morţilor ar putea creşte.

Răniţii sunt transportaţi la spitale din Seul.

În locul busculadei au intervenit peste 800 de poliţişti şi reprezentanţi ai serviciilor de urgenţă, cu 140 de vehicule. A fost mobilizat tot personalul disponibil din Seul pentru a-i trata pe răniţi.

Iniţial, presa internaţională a scris că zeci de persoane se aflau ”stop cardiac” într-un loc nocturn popular din Seul.

Înregistrări video au surprins numeroase persoane care primeau îngrijiri, în stradă, de la membri ai serviciilor de urgenţă, înconjuraţi de mulţime.

Pompierii au anunţat atunci 81 de cazuri de ”dificultate respiratorie”.

Președintele Yoon Seok-yeol și premierul Han Dok-soo au reacționat anterior la incident, îndemnând medicii să ofere asistența necesară. Primarul capitalei, Oh Se Khun, a decis să își scurteze călătoria în Europa. În plus, Yoon Seok-yeol a convocat o ședință de urgență pentru a se ocupa de incident. Au participat șefii ministerelor de interne din Seul și din țară, precum și alți oficiali operaționali și de salvare, prin legătură video.

Potrivit estimărilor poliției, aproximativ 100.000 de persoane s-au adunat sâmbătă în zona Itaewon. Zona, situată în apropierea unei baze militare americane, este unul dintre locurile preferate de tinerii din capitală, unde sunt concentrate numeroase baruri, restaurante și discoteci.

Străzile din Seul erau pline de oameni care sărbătoreau Halloweenul.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl — allkpop (@allkpop) October 29, 2022

BREAKING ???????? : Death toll rises to 59



At least 59 people were killed at a Halloween party in #Seoul as dozens of people crashed to death during a stampede



People were crushed to death after a large crowd began pushing forward in a narrow alley near HamiltonHotel #SouthKorea pic.twitter.com/qUUl7pZKpT — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) October 29, 2022