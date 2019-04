Sezonul final din 'Game of Thrones' a debutat cu o surpriză pentru fanii serialului

Sezonul final, al optulea, al serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a debutat cu o surpriză pentru fani, un generic nou-nouț, după 67 de episoade, arată BuzzFeed, scrie Mediafax.

După opt ani în care fiecare episod al serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a fost deschis cu aceeași serie de imagini cu schimbări minime, în funcție de locul acțiunii în fragmentul respectiv, producătorii par să fi schimbat tehnica de abordare a genericului. De altfel, genericul original, conceput de directorul de creație Angus Wall, regizorul artistic Robert Feng, animatorul Kirk Shintani și designerul Hameed Shaukat, este considerat unul dintre cel mai ușor de recunoscut momente din televiziune, primind, în 2011, un premiu Emmy pentru design.

Chiar dacă reperele rămân aceleași, planarea pe deasupra hărții în mișcare este completată acum de plonjări în interiorul clădirilor care se ridică în diferitele regate ale ținutului fictiv cu cele două continente, Westeros și Essos.

Schimbările au fost o surpriză pentru fani, călătoria printre detaliile mașinăriilor de ceasornic reprezentate la baza procesului de ridicare a elementelor semnificative din poveste trezind entuziasmul comentatorilor.

Publicația britanică The Independent a și făcut o selecție a celor mai bune replici din primul episod al sezonului al optulea din "Urzeala Tronurilor".

Sansa: Mai exact, ce mănâncă dragonii?

Daenerys: Ce vor ei.

Tyrion: (despre nunta lui Joffrey) A fost o poveste jenantă

Sansa: A avut momentele ei!

Jon: (despre sabia Aryei, Needle) Ai folosit-o vreodată?

Arya: O dată sau de două ori.

Qyburn: Mă tem că vin cu vești groaznice: morții au spart zidul.

Cersei: Bun.

Cersei: (lui Euron) Vrei o târfă, cumpăr-o. Vrei o regină, câștig-o.

Yara: (lui Theon) Ce e mort s-ar putea să nu moară niciodată, dar, oricum, omorâți-i pe nenorociți.

Jon: (după ce mers pe dragon) Mi-ai stricat tot farmecul cailor.

Sandor Clegane: M-ai lăsat să mor!

Arya: Mai întâi te-am jefuit!

Jon: (despre Daenerys) Nu e ea ca taică-su!

Sansa: Nu, e mult mai frumoasă!

Eddison Tollett: Stai pe loc! Are ochi albaștri!

Tormund: Mereu am avut ochi albaștri!

Sezonul al optulea din "Urzeala Tronurilor" a debutat duminică seară, în SUA, cu episodul "Winterfell", primul dintre cele șase ale seriei finale.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani și un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheață și foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ținut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".