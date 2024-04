Sezonul nunţilor, în premiere din luna mai, la DIVA

Seria "Sezonul nunţilor" include şi alte filme romantice pentru un total de 12 scenarii în care iubirea triumfă, indiferent de problemele sau de circumstanţele atenuate existente între protagonişti.

„O viaţă fară dragoste e ca un an fără vară” scria autoarea Jenna Evans Welch în cartea „Love & Gelato: vacanţă la Florenţa” (2016). Suntem complet de acord aşa că în aşteptarea verii stăm cu ochii pe micul ecran pentru că DIVA ne aduce aminte că începe Sezonul nunţilor! În weekendurile din perioada 4-19 mai DIVA a programat o serie de filme romantice numai bune pentru ultima lună a primăverii, în porţii de câte două pe zi. Nu degeaba DIVA e locul unde dragostea este la ea acasă...

Premiere

Sâmbătă, 4 mai, de la ora 16:00 - „Cabana nupţială” („The Wedding Cottage”, 2023). Dacă aţi renovat vreodată o casă, atunci ştiţi câtă muncă presupune şi că odată terminată o cameră mereu apare alt proiect în peisaj, prelungind parcă la nesfârşit efortul depus. Ei bine, fix prin această experienţă trece Vanessa Doyle (Erin Krakow), eroina din această poveste. Vanessa organizează nunţi şi se trezeşte că trebuie să repare complet o cabană în 5 săptămâni pentru un eveniment. Trebuie doar să-l convingă pe proprietarul acesteia, Evan Stanford (Brendan Penny), să o ajute. Povestea este difuzată în premieră la DIVA şi promite nu doar un final fericit ci şi un loc bun de admirat, în care oricine ar vrea să-şi organizeze nunta!

Duminică, 12 mai, de la ora 16:00 – „Iubire, dubla doi” („Love, Take Two”, 2019). În zilele noastre reality-show-urile nupţiale populează micile ecrane. Britanicii devorează „Married at First Sight” (format danez apărut în 2013 şi adaptat în peste 20 de ţări, inclusiv România, unde a devenit „Căsătoriţi pe nevăzute”, în 2021). Americanii fac la fel cu „The Bachelor” (la noi, „Burlacul”, difuzat în perioada 2010-2021). Iar intriga filmului de faţă, o nouă premieră la DIVA, porneşte fix de la un astfel de format. Eroina, Lily Bellenger (Heather Hemmens) lucrează la un reality-show nupţial şi ajunge să-şi reevalueze rapid viaţa pentru că fostul ei iubit, Scott Meyers (Cornelius Smith Jr.), este fix mirele din reality-show!

Duminică, 19 mai, de la ora 16:00 - „Domnişoară de onoare profesionistă” („The Professional Bridesmaid”, 2023). Toate femeile au o prietenă care este mereu domnişoară de onoare, dar niciodată mireasă. Aşa stă treaba şi cu Maggie Bailey (Hunter King), care este domnişoară de onoare profesionistă, ceea ce înseamnă că are mereu la ea o poşetă plină cu obiecte de care ar putea avea nevoie o mireasă (precum jucării antistress, greutăţi pentru voal şi chiar o verighetă de rezervă). Angajată de fiica primarului din Columbus, trebuie să-şi ascundă identitatea la nuntă, dar este luată la întrebări de ambiţiosul reporter Henry Whittington (Chandler Massey). Tânăra care are propriile secrete legate de vestimentaţia perfectă şi cum să arate impecabil în pozele de grup (vrem să le ştim şi noi!) va descoperi că mai are destule de învăţat. Filmul difuzat în premieră ne aduce aminte că nunţile nu sunt doar evenimente menite să ajute mirii să aibă un start în viaţă, ci şi locul în care îţi poţi cunoaşte alesul inimii.