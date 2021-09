Shang-Chi şi legenda celor zece inele a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

„Shang-Chi şi legenda celor zece inele/ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, primul film Marvel cu un supererou asiatic ca protagonist, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, potrivit news.ro.

Lungmetrajul de aventuri are în centru un fost asasin care trebuie să lupte cu moştenirea tatălui său malefic şi a sindicatului de crimă organizată pe care îl conduce.

Regizat de Destin Daniel Cretton (cunoscut pentru „Just Mercy”), filmul îi are în distribuţie pe Awkwafina, Michelle Yeoh, Tony Leung şi Meng’er Zhang. Debutantul Simu Liu, care a apărut anterior în sitcomul canadian „Kim’s Convenience”, interpretează rolul principal.

În primul weekend pe marile ecrane româneşti, filmul a generat încasări de 789.295 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia. Distribuitorul lungmetrajului nu a transmis numărul spectatorilor.

Drama romantică „După ce ne-am îndrăgostit/ After We Fell”, regizat de Castille Landon, a debutat pe poziţia secundă, cu 32.092 de spectatori şi încasări de 659.608 lei. În al treilea capitol al francizei „After”, Tessa ia cea mai importantă decizie din viaţa ei, iar totul se schimbă, inclusiv relaţia pe care o are cu Hardin.

„Luca”, animaţie Disney pentru care şi-au împrumutat vocile, între alţii, Jacob Tremblay şi Maya Rudolph, a coborât un loc în top, până pe trei, după ce în al optulea weekend de la debut, a generat încasări de 190.030 de lei.

Filmul horror „Malignant - Încarnarea răului”, regizat de James Wan, a debutat pe locul al patrulea, cu 7.520 de spectatori şi încasări de 162.561 de lei.

Animaţia „Patrula căţeluşilor: Filmul/ Paw Patrol: The Movie”, bazată pe serialul de televiziune cu acelaşi nume, a coborât dou poziţii, până pe cinci, după al treilea weekend în care a fost vizionată de 12.996 de spectatori şi a obţinut încasări de 157.878 de lei.

Top 10 al box office-ului românesc de weekend este completat de filmul românesc „Pup-o, mă! 2: Mireasa nebună”, comedia spaniolă „Dineu cu vecinii de sus/ Sentimental”, comedia SF „Eliberează-l pe Guy/ Free Guy”, lungmetrajul de acţiune „Croazieră în junglă/ Jungle Cruise” şi de animaţia „Familia Crood: Vremuri noi/ The Croods: A New Age”.