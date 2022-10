Ucrainenii au dezvoltat o dronă cu care promit să dea lovitura/ Ce poate face Shark (Video)

Ucraina a dezvăluit joi o nouă dronă, numită „SHARK”, de fabricație autohtonă. Aceasta a fost dezvoltată pentru a lucra în tandem cu lansatoarele de rachete HIMARS.

Compania Ukrspecsystems a scris într-o postare pe Twitter că drona este fabricată în Ucraina și că lucrul la aceasta a început după 24 februarie, în primele zile ale războiului.

În plus, ucrainenii subliniază că drona poate zbura până la 60 de kilometri în spatele liniilor inamice și că poate transmite date de precizie sistemelor HIMARS, pe care ucrainenii le-au folosit până acum împotriva sistemului logistic al armatei ruse.

Compania Ukrspecsystems a transmis într-un comunicat de presă detaliile tehnice ale dronei. Potrivit documentului, aceasta ar avea o autonomie de peste două ore, o rază de comunicare de 60 de kilometri și o altitudine recomandată de zbor de 2.000 de metri. În plus, drona are și un senzor electro-optic ce permite un zoom de 30x și o cameră digitală suplimentară, scrie Hotnews.

O dronă pentru misiuni de recunoaștere

Drona SHARK are o anvergură a aripilor de 1,91 metri și o greutate de decolare de doar 10 kilograme. Ea poate fi pregătită pentru lansare în doar 10 minute și poate fi operată la temperaturi care variază între -15°C și +50°C, atingând o viteză maximă de 150 de kilometri pe oră.

Aceasta nu este prima dronă construită în Ucraina. Rușii au capturat luna trecută una, care era cunoscută sub denumirea de „drona poporului ucrainean”.

Now officially! Proud to present our new drone - #SHARK

We started working on it already after Feb 24, in conditions of full-scale invasion of the rf.

And in less than half a year, SHARK was already flying.

Completely ???????? drone - from idea to production.

Just beautiful & effective pic.twitter.com/YD4opSRGNG