SHOW la vot: Niculae Bădălău anunță că a votat pentru liniștea românilor din diaspora

"Am votat la secţia de votare unde sunt arondat, la Bolintin Vale, am votat pentru toţii copiii, tinerii şi vârstnicii români, pentru capacitatea României de a hotărî, pentru liniştea şi unitatea românilor din ţară şi de peste hotare", a declarat Niculae Bădălău, conform Agerpres.

El spune că mai sunt "unii exaltaţi care cară cu maşina oameni la vot", dar, în general, "procesul de vot se desfăşoară normal".

"Am cerut tuturor membrilor noştri de partid să avem un vot civilizat pentru că Giurgiu merită asta, am temperat toate echipele noastre, să demonstrăm că Giurgiu are oameni harnici, valoroşi şi care respectă Constituţia", a completat Niculae Bădălău.

În judeţul Giurgiu au fost amenajate 245 de secţii de votare, dintre care 48 în municipiu, fiind 222.622 de alegători cu drept de vot.