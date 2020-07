Şi preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană a demisionat: Nu voi renunţa la principii pentru nimic

Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021, omul de afaceri Horaţiu Rada, şi-a anunţat demisia din această funcţie, afirmând că nu va accepta niciodată jumătăţi de măsură şi că nu va renunţa la principiile sale, notează news.ro.

Horaţiu Rada a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care îşi anunţă demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021

”Sunt un om cu principii. Nu voi accepta niciodată jumătăţi de măsură. Întotdeauna voi miza pe legalitate, transparenţă şi corectitudine. Nu vreau lupte cu nimeni, nu pentru asta am intrat în acest proiect şi mi-am dedicat aproape doi ani din viaţă. Eu sunt un om dinamic, activ, dornic să fac mai mult şi mai bine în orice proiect mă implic. Însă nu pot face asta cu forţa şi de unul singur, ci doar în echipă, cu oameni care doresc acelaşi lucru. Iar în acest moment nu mai este posibil. Îmi dau demisia cu fruntea sus, acum, aici. Nu este un pas înapoi, este un pas înainte. Îl fac asumat, decis şi conştient. Mai am multe de făcut şi de spus, dar nu în această asociaţie şi nu pentru acest proiect. Vă mulţumesc şi vă doresc mult succes! Iubesc Timişoara. Asta nu se va schimba niciodată. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine. Am întâlnit oameni excepţionali, am avut parte de multe lucruri bune, iar până la un moment dat chiar am fost convins că acest proiect are şansa lui incredibilă de a schimba în bine oameni, mentalităţi, percepţii”, a scris Horaţiu Rada în mesaj.

Rada a spus că cei doi ani de muncă în cadrul Asociaţiei s-au concretizat cu multe realizări, dar şi că va rămâne acelaşi om cu principii.

”Cei aproape doi ani de muncă s-au concretizat în rezultate pentru cine a avut ochi să le vadă. Pentru ceilalţi, oricât aş fi făcut, nu ar fi fost niciodată de ajuns. Cert este că a fost un adevărat efort de care nu-mi pare rău nicio secundă, fiindcă am dorit să muncesc voluntar pentru cel mai important proiect al Timişoarei. Am primit destule lovituri, am fost mult atacat pe nedrept, mi-au fost atribuite nişte fapte pe care nu le-aş face niciodată, dar este preţul plătit pentru că spun lucrurilor pe nume, asumat, aşa cum este normal şi firesc să se întâmple în orice sistem, organizaţie sau companie. Sunt neangajat politic şi aşa voi rămâne, şi de asta pot să spun că le mulţumesc tuturor politicienilor care m-au sprijinit în demersul meu, oameni de la toate partidele, care au înţeles că proiectul are nevoie de susţinere dincolo de carnetul de partid, de orgolii sau de simpatii. Am făcut pasul de a mă angaja în acest proiect cu curaj iar acum fac un alt pas cu demnitate. Nu mă voi schimba şi nu voi renunţa la principii pentru nimic. Datorită lor am reuşit să construiesc câteva lucruri importante în viaţă şi voi continua să fac asta. Voi rămâne acelaşi om cu principii. Voi aprecia valorile şi mă voi implica acolo unde este nevoie de mine”, a mai scris Horaţiu Rada.

Şi preşedintele UNITER, Ion Caramitru, precum şi medicul Mihai Gafencu de la Spitalul de Copii ”Louis Ţurcanu” din Timişoara şi-au anunţat demisiile din structurile de conducere ale Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 (TM2021).

Medicul Mihai Gafencu de la Spitalul de Copii ”Louis Ţurcanu” Timişoara a activat ca membru în Consiliul Director al TM 2021 ca reprezentant al scenei culturale independente şi al sectorului Industriilor Culturale si Creative.