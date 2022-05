Siemens anunță că iese de pe piața din Rusia: de fapt, rămâne în țară și reduce treptat activitățile

Conglomeratul industrial german Siemens a anunţat, joi, că se va retrage de pe piaţa rusă ca urmare a războiului declanşat de Moscova în Ucraina, relatează BBC.

”Vom ieşi din Rusia printr-o reducere organizată a activităţilor”, se arată într-un comunicat postat, joi, pe contul de Twitter al companiei. Simens a anunţat, anterior, în luna martie, că va sista derularea de afaceri, noi şi internaţionale, către Rusia, dar va continua activităţile locale de service şi întreţinere, asigurând în acelaşi timp ”aderarea strictă la sancţiuni”. Potrivit unui comunicat de presă emis joi, ”sancţiunile internaţionale cuprinzătoare... afectează activităţile de afaceri ale companiei în Rusia, în special întreţinerea şi serviciile feroviare”.

Siemens a menţinut relaţii cu Rusia încă din anii 1850. Până de curând, compania germană a susţinut apropierea economică dintre Germania şi Rusia.

We will exit Russia with an orderly ramp down of activities, focusing on supporting our employees. We condemn the invasion of Ukraine and stand with the international community in calling for peace.