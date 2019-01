Simona Gherman va conduce secțiile de scrimă, gimnastică ritmică și artistică la CSA Steaua

Simona Gherman se întoarce din luna februarie în cadrul CSA Steaua ca manager la secțiile de scrimă, gimnastică ritmică și gimnastică artistică.

Campioana olimpică, mondială și europeană la spadă s-a retras de pe planșă după Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016, unde a cucerit medalia de aur împreună cu echipa de spadă a României.

"Am să intru, am să învăț pentru moment și am un singur obiectiv, vreau să ajut sportul românesc să ajungă în vârf", a spus Simona Gherman, la microfonul Steaua TV, care a mărturisit că i-au lipsit sunetele din sala de antrenament în cei doi ani de la despărțirea de scrimă:

"Mi-e dor când aud spadele lovindu-se, când îi văd pe copii pe planșă, nu are cum să nu-ți fie dor.

Dacă am un regret, aș spune că este acela că aș fi vrut să am o medalie individuală și la campionatele mondiale.

(n.red. - ce reprezintă clubul Steaua pentru ea?) Familie, acasă. Când am intrat în lumea sportului de când am venit în scrimă am fost în clubul Steaua, întotdeauna mi-a fost alături să pot face performanță".

PALMARES

Jocurile Olimpice

Rio de Janeiro (Brazilia, 2016) – medalie de aur (echipe)

Campionate Mondiale – seniori

Paris (Franța, 2010) – medalie de aur (echipe)

Catania (Italia, 2011) – medalie de aur (echipe)

Moscova (Rusia, 2015) – medalie de argint (echipe)

Campionate Europene – seniori

Kiev (Ucraina, 2008) – medalie de aur (echipe)

Plovdiv (Bulgaria, 2009) – medalie de aur (echipe)

Sheffield (Anglia, 2011) – medalie de aur (echipe)

Legnano (Italia, 2012) – medalie de aur (individual)

Legnano (Italia, 2012) – medalie de argint (echipe)

Strasbourg (Franța, 2014) – medalie de bronz (individual)

Strasbourg (Franța, 2014) – medalie de aur (echipe)

Montreux (Elveția, 2015) – medalie de aur (echipe)

Torun (Polonia, 2016) – medalie de aur (individual)

Torun (Polonia, 2016) – medalie de bronz (echipe)

Jocuri Europene – seniori

Baku (Azerbaidjan, 2015) – medalie de bronz (individual)

Baku (Azerbaidjan, 2015) – medalie de aur (echipe)

Campionate Mondiale – juniori

Plovdiv (Bulgaria, 2004) – medalie de bronz (echipe)

Campionate Europene – tineret

Monza (Italia, 2008) – medalie de aur (individual).