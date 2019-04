Simona Halep, PRIMA REACȚIE după victoria din meciul de la Rouen: 'Cred că mentalul a făcut diferența'

Simona Halep a spus că a putut să o învingă pe Caroline Garcia datorită psihicului mai bun şi datorită faptului că a luptat până la final.

"A fost o atmosferă incredibilă, vreau să le mulţumesc tuturor pentru susţinere, a contat foarte mult pentru că meciul a fost dificil, ea a jucat extraordinar, dar consider că am putut să câştig pentru faptul că am luptat. Nu mi-am dorit să joc trei ore, dar dacă a trebuit am fost pregătită şi mă bucur că putut să fiu destul de solidă la final. Cred că mentalul a făcut diferenţa asta şi mă bucur că am fost mai puternică. Fiecare ghem contează într-un astfel de meci, am luptat indiferent de scor şi am vrut doar să câştig fiecare punct pe care-l joc. A fost bine în final şi pot să spun că ea a jucat un tenis incredibil şi cred că a fost un meci foarte bun pe zgură. Pot orice doreşte căpitanul (n.r. - despre dublu), sunt pregătită şi o să dau tot ce am mai bun ca să câştigăm, îmi doresc tare mult", a declarat Halep, la Telekom Sport, conform News.ro.

Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, duminică, la Rouen, cu scorul de 6-7 (6), 6-3, 6-4, pe Caroline Garcia, locul 21 WTA, iar România conduce cu scorul de 2-1 în întâlnirea cu Franţa din semifinalele Cupei Federaţiei.

După prima zi a întâlnirii din semifinalele FedCup, Franţa şi România au fost la egalitate, scor 1-1.

În primul meci al zilei de sâmbătă, Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Kristina Mladenovic, numărul 66 mondial. Apoi, Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA, a fost învinsă, cu scorul de 6-3, 6-3, de Caroline Garcia, locul 21 WTA, în al doilea meci al semifinalei FedCup Franţa - România de la Rouen.

Duminică, va urma partida Pauline Parmentier, locul 53 WTA - Irina Begu, locul 83 WTA, şi dacă va fi cazul, meciul de dublu Caroline Garcia/Kristina Mladenovic - Irina Begu/Monica Niculescu. Căpitanii celor două echipe pot opera schimbări în rândul jucătoarelor care vor evolua în aceste partide.