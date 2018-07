Simona Halep a declarat că nu e uşor să te impui în primul meci jucat după câştigarea unui Grand Slam

Simona Halep a declarat, marţi, că este foarte bucuroasă pentru că a reuşit calificarea în turul doi la Wimbledon, subliniind că nu e uşor să te impui în primul meci jucat după câştigarea unui Grand Slam, informează BBC, preia news.ro.

"A fost o mare provocare pentru mine să vin aici şi să câştig în primul tur. Nu e uşor niciodată să câştigi după ce te impui la un Grand Slam. M-am simţit ok, nu am vrut să mă gândesc prea mult că nu am meciuri pe iarbă. Cred că am suficientă putere astfel încât să îmi ajustez jocul la ceea ce se cere pe iarbă. Sunt foarte fericită că am câştigat în primul tur", a declarat Halep.

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, marţi, cu scorul de 6-2, 6-4, pe japoneza Kurumi Nara, locul 100 WTA, calificându-se în turul al doilea al turneului de la Wimbledon.

Vezi și: Simona Halep 'demarează în trombă' la Wimbledon: Victorie împotriva japonezei de pe locul 100 mondial

În faza următoare, Halep va evolua cu chinezoaica Saisai Zheng, locul 126 WTA, care a trecut pentru prima dată în turul al doilea la Wimbledon, după ce a dispus, cu 6-3, 4-6, 6-1, de compatrioata ei Qiang Wang, locul 70 WTA.

Halep a învins-o pe Zheng în 2015, în semifinalele turneului de la Shenzhen, cu scorul 6-2, 6-3, în singura lor întâlnire.

Prin calificarea în turul al doilea, Halep şi-a asigurat un premiu de 63.000 de lire sterline (aproximativ 71.000 de euro) şi 70 de puncte WTA.