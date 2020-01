Simona Halep a făcut un meci aproape perfect la Australian Open (antrenor)

Antrenorul Artemon Apostu-Efremov, cooptat în acest an în staful Simonei Halep, i-a acordat jucătoarei române o notă aproape de 10 după evoluţia din meciul cu belgianca Elise Mertens, din optimi, de la Australian Open.

"I-aş acorda o notă aproape de 10. Ar fi fost un 10 clar fără acele două game-uri în care a scăzut ritmul. Simona a terminat cu 21 de lovituri câştigătoare, e un număr destul de bun. Elise a jucat mereu cartea ofensivă, a încercat să fie foarte agresivă, ştia că nu are altă şansă în faţa Simonei. A fost mai agresivă decât am fi crezut, jucătoarele adoptă cartea asta contra Simonei. Simona e pregătită, are capacitate foarte mare de adaptare, simte jocul şi reacţionează ca atare. A fost un meci foarte bun, de calitate, Simona a fost foarte puternică şi a reuşit să îi ţină piept. Simona poate să joace mai variat, asta s-a văzut, a şi servit foarte bine. A fost excelentă la capitolul mental. Game-ul de 4-4 nu a vrut să cedeze, acolo s-a văzut că e foarte hotărâtă Simona, la 5-4 a servit excelent şi a închis meciul. A fost un meci foarte intens şi fizic, avem o zi de recuperare, sper să fie 100 % miercuri", a declarat antrenorul la Digisport Matinal.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, a învins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-4, pe Elise Mertens (Belgia), locul 17 WTA şi cap de serie numărul 16, calificându-se pentru a patra oară în sferturile de fnală ale Australian Open. În urma acestui rezultat, Halep va urca pe locul 2 WTA, după competiţia de la Melbourne.

Halep va evolua în faza următoare cu Anett Kontaveit (Estonia), locul 31 WTA şi cap de serie numărul 28.