Simona Halep a fost cerută de SOȚIE: Cine e BĂRBATUL pe care l-a cucerit - FOTO

Simona Halep s-ar putea mărita! A fost cerută de soție chiar pe Arena Națională! Totul s-a întâmplat la prezentarea trofeului de la Roland Garros. Un bărbat a purtat o foaie A 3 pe care a scris: ”Simona, vrei să fii soția mea?”. Nu se știe dacă Halep i-a văzut mesajul.

Liderul mondial s-a declarat extrem de impresionat de fanii prezenţi la Arena Naţională, în cadrul ceremoniei în care a prezentat trofeul câştigat la Roland Garros. Primarul Capitalei, Gabriela Firea i-a înmânat acesteia cheia Municipiului Bucureşti.

Citește și: Iohannis, obligat să o revoce pe Kovesi: CCR a trimis motivarea la Monitorul Oficial-Ce conține documentul

"Vă mulţumesc foarte mult că aţi venit, am vrut special să vin, să ne bucurăm pentru acest trofeu. Bucuria este foarte mare, vă mulţumesc foarte mult, nu m-am aşteptat. Sunt foarte mândră că sunt româncă, aşa cum spun mereu. Aceste performanţe sunt de aici, mereu am spus, chiar dacă vin dintr-o ţară micuţă, se poate face performanţă mare. Peste tot am parte de dumneavoastră, sunteţi un public numeros şi călduros. Acest drum a fost foarte lung, de 20 de ani am început să joc tenis, mulţumesc antrenorilor, care au pus o cărămidă la această performanţă, familiei mele. Ştim bine că nu avem un sistem dezvoltat în sport, dar mulţumesc României pentru tot ceea ce mi-a oferit şi sper să mai avem mulţi campioni. Sper s fie un început, trebuie să avem mai multă încredere în noi ca oameni, dar întâi trebuie să visezi. Nu aş vrea să mai plec de pe această scenă, vă mulţumesc, este un moment deosebit", a declarat Halep, îmbrăcată în echipamentul sportiv în care a evoluat la French Open. Ea a fost întreruptă în repetate rânduri de aplauzele şi scandările fanilor.

Citește și: Eugen Teodorovici, mesaj tăios pentru un gigant de pe piața locală! Replică de senzație a ministrului de Finanțe

Apoi au fost invitaţi pe scenă Ilie Năstase şi preşedintele FRT, George Cosac, moment în care Simona Halep a spus: "Ilie Năstase a câştigat două Grand Slam-uri. Sper să-mi dea din puterea lui să mai căştig şi eu unul".

"Sunt foarte mândru de Simona, şi eu am trecut prin aceeaşi situaţie, am jucat trei finale, înainte să iau un Grand Slam. O felicit pe ea şi pe părinţi, că federaţia mai puţin a ajutat-o. O felicit că a avut răbdare, pentru că acum au venit şi trandafirii, adică victoriile", a declarat Ilie Năstase.

Citește și: Oreste aruncă bomba despre Mircea Badea: „Tu însuți fiind un pui de turnător”

Scena de la Arena Naţională a fost aşezată spre tribuna oficială, iar la eveniment au fost prezenţi copii de la CSM Bucureşti

La final, Monica Anghel şi Marcel Pavel i-au cântat Simonei Halep, iar jucătoarea a dat autografe copiilor.

Citește și: Primăria Capitalei reacționează la acuzația că i-a refuzat Simonei Halep solicitarea de a prezenta trofeul într-o piață din București

La eveniment au fost prezenţi aproximativ 20.000 de oameni.