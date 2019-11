Simona Halep a încheiat sezonul 2019 pe locul patru în ierarhia mondială: 'Am câștigat cel mai important turneu de tenis din lume, Wimbledon'

Simona Halep a încheiat sezonul 2019 pe locul patru în ierarhia mondială. Fostul lider WTA a urcat o poziție (de pe cinci pe patru) în urma participării la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, acolo unde a fost eliminată în faza grupelor, potrivit Mediafax.

Simona Halep și-a anunțat fanii pe contul său de Instagram că următorul pas pentru ea este să se bucure de vacanță, dar a vorbit și despre motivul ei de fericire: antrenorul Darren Cahill a revenit în echipa jucătoarei din Constanța, alături de care va lucra în anul următor, 2020.

"Încă un an important. Vă mulțumesc enorm tuturor celor din echipa mea, familiei, prietenilor și fanilor mei. Un an plin de amintiri minunate, am câștigat cel mai important turneu de tenis din lume, Wimbledon, și mă aflu în top 4 WTA, pentru al șaselea an la rând. Iar acum, hai să dăm gata și anul 2020 cu un zâmbet mare, mai ales că D (n.red. - Darren Cahill) s-a întors în echipa mea.

Dar încă nu, întâi vacanță.

Mulțumiri speciale unei persoane speciale, Darren Cahill", este mesajul postat de Simona Halep, pe contul ei de Instagram.