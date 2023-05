Simona Halep a răbufnit din nou pe Facebook la adresa ITIA: Justiția amânată este dreptatea refuzată

Simona Halep a anunţat, miercuri seară, că audierea sa în cazul de dopaj din cauza căruia este suspendată de mai multe luni a fost amânată, la solicitarea Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului (ITIA).

Halep a precizat că prin amânările repetate care o fac să nu poată participa la turnee ITIA distruge nu doar reputaţia ei, ci şi pe ea ca jucătoare. “Justiţia amânată înseamnă dreptate refuzată”, a menţionat sportiva.

"Încă o dată, în seara asta, sunt devastată.

ITF (ITIA) a amânat încă o dată, pentru a treia oară, audierea mea o lună mai târziu!

Astept sa fiu judecată din octombrie anul trecut. În decembrie, am reușit în sfârșit, datorită experților, să arăt că lotul de supliment pe care îl foloseam a fost contaminat, ceea ce a provocat controlul pozitiv.

Am cerut, după cum prevede regulile antidoping, o audiere rapidă: acesta este dreptul meu, este scris în regulament!

Din păcate, ITF (ITIA) mi-a amânat audierea de trei ori,

Refuzându-mi dreptul de a fi judecat de un tribunal independent.

Nu îmi permite să particip la niciun turneu timp de 8 luni

Acum știu că voi fi ratat Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. Ca să nu mai spun că voi fi pierdut toate punctele și clasamentul.

Nu numai că îmi distrug reputația, ci și pe mine ca jucător profesionist și nici măcar nu vorbesc despre consecințele asupra sănătății mele mintale.

Această lipsă de respect a regulilor de către ITF (ITIA) cu privire la audierea rapidă la care am dreptul să o am, este atât de lipsită de respect pentru mine încât nu mai am cuvinte...

„Justiția amânată este dreptatea refuzată”, a scris Simona Halep.