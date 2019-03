Simona Halep: 'Am început prin a juca un tenis foarte inteligent'

Simona Halep a povestit că victoria în fața jucătoarei din China, Qiang Wang, din sferturile de finală de la Miami, a fost obținută cu emoții. Sportiva din Constanța a reușit o revenire spectaculoasă, de la 1-5, Halep a câștigat cu 7-5 și s-a calificat în semifinalele competiției, potrivit mediafax.

"Am început prin a juca un tenis foarte inteligent. Mi-am deschis unghiurile, dar apoi am pierdut acel game. Era 1-0 şi 40-0 (n.red.- a fost 40-15) şi am început să mă grăbesc. M-am panicat puţin şi am lovit extrem de plat", a spus Simona Halep, la finalul meciul cu jucătoarea din China, Qiang Wang (27 ani, nr. 18 WTA).

Simona a câștigat în două seturi, 6-4, 7-5, după o oră şi 39 de minute, și a povestit cum a reușit să se impună în fața lui Wang: "M-am calmat şi am început să evoluez aşa cum am făcut-o în setul în primul set. Şi a fost mult mai bine".

Halep va juca în semifinale, cu învingătoarea din meciul Karolina Pliskova-Marketa Vondrousova.